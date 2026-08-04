Detienen en Tlalpan a hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta

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    Detienen en Tlalpan a hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta
    Autoridades detuvieron en Tlalpan a un hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una camioneta, informó Omar García Harfuch VANNGUARDIA

Elementos federales y capitalinos aseguraron 217 paquetes de cocaína ocultos en un compartimento de una camioneta durante un operativo en Tlalpan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la mañana de este 4 de agosto sobre la detención de una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo, durante un operativo realizado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, el funcionario dio a conocer la acción y señaló que las investigaciones continuarán para identificar las rutas de trasiego y el destino final del cargamento.

“Como parte de las acciones de vigilancia de @SSPCMexico y @SSC_CDMX en Tlalpan, Ciudad de México, fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo. Continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como destino final”, publicó García Harfuch.

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OPERATIVO SE REALIZÓ SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-CUERNAVACA

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que en la detención participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la propia SSC.

De acuerdo con la dependencia, la acción derivó de los trabajos de seguridad, vigilancia e inspección implementados en carreteras del país para inhibir el tráfico de drogas.

“Como resultado de los trabajos de seguridad, vigilancia e inspección en carreteras del país para inhibir el tráfico de drogas, en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad detuvieron a una persona que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en el compartimento del área de carga de un vehículo”, indicó la SSC.

DETECTARON UN DOBLE FONDO CON 217 PAQUETES DE COCAÍNA

Las autoridades detallaron que el operativo se desarrolló sobre la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 5+400, en la alcaldía Tlalpan.

Según el comunicado, los agentes observaron una camioneta de carga cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.

“Los elementos implementaron un dispositivo de seguridad sobre la carretera México–Cuernavaca, en las inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, y a la altura del kilómetro 5+400 detectaron una camioneta de carga cuyo conductor realizaba cambios constantes e intempestivos de carril, poniendo en riesgo la seguridad de los demás usuarios de la vía. Con el fin de prevenir un accidente y evitar alguna conducta ilícita, le marcaron el alto y efectuaron una revisión.”

Durante la inspección, los agentes detectaron modificaciones en la carrocería del vehículo.

“Resultado de la inspección, los agentes identificaron modificaciones en la carrocería y la parte trasera de la unidad, donde localizaron un doble fondo que ocultaba 217 paquetes con cocaína.”

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DETENIDO QUEDÓ A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La SSC informó que el conductor, un hombre de 38 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con la droga asegurada.

“Por lo anterior, al detenido de 38 años, le leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso y determinará su situación jurídica.”

Finalmente, el Gabinete de Seguridad señaló que continuará fortaleciendo las labores de inteligencia y coordinación con autoridades locales para combatir el tráfico de drogas.

“Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales, fortalecer las labores de inteligencia, investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas, para evitar que miles de dosis lleguen a las calles.”

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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