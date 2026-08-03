Katia Itzel García vuelve a desatar la polémica; en redes sociales la redimen y la ‘crucifican’ tras su arbitraje en Querétaro

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    Katia Itzel García vuelve a desatar la polémica; en redes sociales la redimen y la ‘crucifican’ tras su arbitraje en Querétaro
    La actuación de Katia Itzel García en el triunfo de Querétaro sobre Tigres provocó cuestionamientos por sus decisiones arbitrales. FOTO: ESPECIAL

La silbante tuvo un desempeño que influyó en el encuentro contra los Tigres, así que es blanco de críticas sobre su actuación y un intenso debate donde ella respondió con mensajes de reflexión e ironía

La chica del arbitraje vuelve a estar en las conversaciones; Katia Itzel García reúne a fans y detractores por igual luego, pues no puede dejar de ser protagonista como árbitra en la Liga MX.

La Jornada 3 del Apertura 2026 dejó una serie de controversias . Aunque Querétaro derrotó 3-2 a Tigres en el Estadio La Corregidora, el resultado quedó en segundo plano debido al desempeño de la silbante, cuyas decisiones generaron críticas por parte de analistas y futbolistas.

Durante el encuentro, la silbante fue señalada por no marcar algunos penales que fueron considerados claros y señalar otro que varios especialistas calificaron como inexistente, decisiones que alimentaron el debate sobre su actuación.

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La tensión aumentó cuando el jugador de Querétaro, Paulo Victor de Almeida Barbosa, golpeó accidentalmente a la árbitra con un balonazo en el rostro inmediatamente después de que se sancionara una falta en su contra, una acción que rápidamente se viralizó.

De acuerdo con información revelada por el periodista Miguel Ángel Arizpe en su columna Desde el Ángel, varios futbolistas expresaron de manera anónima su inconformidad con el trabajo arbitral de García y cuestionaron su nivel para dirigir encuentros de alta exigencia en la Liga MX.

Según esa versión, algunos jugadores consideraron que la designación de árbitros debe responder exclusivamente al desempeño y la capacidad técnica, mientras que otros señalaron dificultades para comunicarse con una mujer durante los partidos, al considerar que cualquier reclamo podría interpretarse como una falta de respeto o una conducta misógina y derivar en sanciones disciplinarias.

Los testimonios citados también apuntan a presuntas carencias en aspectos como los recorridos dentro del campo, la lectura de las jugadas, la personalidad y la autoridad para controlar el desarrollo del encuentro, además de mencionar que algunos exárbitros habrían advertido que una ”inclusión forzada” podría resultar contraproducente tanto para el espectáculo como para la propia evolución profesional de la silbante.

Tras la polémica y la agresión sufrida durante el partido, Katia Itzel García reaccionó en sus redes sociales con una serie de publicaciones que fueron interpretadas como una respuesta a las críticas.

La árbitra mundialista compartió una reflexión del escritor Eduardo Galeano sobre la violencia en el deporte y la forma en que esta se convierte en un producto de consumo mediático. Posteriormente publicó una imagen en la que se afirmaba que el lóbulo frontal es “el músculo más atractivo” de un hombre cuando está completamente desarrollado, una referencia relacionada con funciones como el juicio, el autocontrol y la gestión de las emociones, mensaje que muchos interpretaron como una crítica hacia quienes la cuestionaron o la atacaron tras el encuentro.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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