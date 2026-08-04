Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera frente a la costa occidental de Baja California Sur, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste); puntuales fuertes en Baja California Sur (sur) y Sinaloa (este); e intervalos de chubascos en Baja California, además de rachas de viento de hasta 60 km/h en dichas entidades.

A su vez, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera frente a costas del Pacifico central mexicano y sobre el sureste del país, así como un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica en el noreste de México, además de la onda tropical núm. 24 que se desplazará sobre el sureste de la República Mexicana, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas (norte), Jalisco (centro y norte), Michoacán (centro y oeste) y Chiapas (norte y este); puntuales fuertes en Coahuila (sureste), Aguascalientes, Nayarit (este), Colima (este), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Tabasco (sur); lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 °C en zonas de Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste). Para el miércoles, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el desplazamiento de la onda tropical núm. 24 sobre el sur y sureste de la República Mexicana, y la divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán y Chiapas. La onda tropical núm. 23 se alejará gradualmente de costas mexicanas dejando de afectar al país. Un canal de baja presión sobre el norte y noreste de México, y la divergencia en altura, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. Además, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 20 y máxima de 28 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 27 y una mínima de 19 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 29 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (norte), Jalisco (centro y norte), Michoacán (centro y oeste) y Chiapas (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (este), Coahuila (sureste), Aguascalientes, Nayarit (este), Colima (este), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte), Oaxaca (este), Veracruz (sur) y Tabasco (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Morelos y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (centro y noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Durango (noreste y oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (suroeste), Hidalgo (norte), Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes (norte y suroeste), Guanajuato (noreste, centro y suroeste), Querétaro (norte y centro) y Estado de México (suroeste). PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.