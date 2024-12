‘Bucha’, la primera película filmada en Ucrania tras la invasión rusa llega a Bruselas

DE LA VIDA REAL A LA PANTALLA GRANDE

“Bucha” relata la historia real de un refugiado de Kazajistán que en de 2022 tomó la decisión de poner en riesgo su vida con el propósito de poder salvar a cientos de ucranianos en la ciudad que se ubica al noroeste de Kiev, que lamentablemente es conocida por la masacre en contra de civiles que fue descubierta una vez que fue liberada después un mes de guerra y en otras ciudades y pueblos que fueron ocupados por las tropas rusas.

“La película cuenta la historia del rescate de los residentes locales por parte de Konstantin Gudauskas, un ciudadano de Kazajstán que recibió asilo en Ucrania y vivió en Bucha”, precisa el sitio web bucha.film

“Cuando comenzó la invasión rusa, se le permitió cruzar al territorio ocupado por las tropas rusas gracias a su pasaporte kazajo. Una vez allí, pudo sacar a los civiles ucranianos del territorio ocupado y ponerlos a salvo”, añade bucha.film.

En este sentido, acentúa bucha.film, “Konstantin no solo salvó a la gente, sino que también se convirtió en testigo ocular de todos los horrores de la guerra y la ocupación”.

“Escogimos esta historia porque el protagonista es un judío de Lituania que recibió asilo en Ucrania y, una vez comenzó la guerra, decidió quedarse. Pudo haber vuelto a su país, pero no lo hizo. Cuando los ucranianos luchan por su nación, es algo normal. Pero si lo hace alguien de fuera, esto impacta mucho en la opinión pública”, detalla el guionista.

“Esto es un mensaje no sólo para las personas de fuera, sino también para los ucranianos. Nuestra idea no era simplemente mostrar la pesadilla que sucedió en Bucha, sino también mostrar una historia interesante. Por eso no hicimos un documental, decidimos hacer una película para diferenciarnos de otras producciones y mostrar a través de este formato lo que pasó”, explicó Shchur a EFE.

Siendo así, que en opinión de su productor “Bucha” un largometraje que busca mostrar por qué la población ucraniana prosigue luchando y resistiendo.

“Hay muchas personas que defienden que Ucrania no quiere la paz porque no se rinde, porque continúa con la guerra. El problema es que Rusia no quiere la paz para Ucrania, Rusia quiere conquistar Ucrania. Queremos mostrar que seguimos luchando porque no tenemos otra opción”, afirma Shchur.

Los papeles principales de la película “Bucha”, señala bucha.film, los interpretaron “el famoso actor de cine y teatro polaco Cezary Lukaszewicz y la estrella de cine ucraniana Vyacheslav Dovzhenko”. La película fue dirigida por Stanislav Tiunov.

La grabación de esta película se llevó acabo de marzo a abril del pasado 2023, a un año del comienzo de la guerra, un suceso que les posibilitó poder desarrollar la película de la forma “más cercana a la realidad”.

Por otra parte, durante la filmación uno de los enormes obstáculos a los que se enfrentaron como consecuencia a la situación de la guerra bélico fue el uso de drones para la grabación de escenas del filme.

“En Ucrania, si quieres trabajar ahora mismo con drones tienes que tener un montón de permisos, de las fuerzas armadas, de la policía o de los propios vecinos. Si alguien ve un dron, pensará que son de las fuerzas rusas e intentarán dispararle. Eso era un problema para las tomas desde el aire, claro”, precisó el productor de “Bucha”.

Así mismo, Shchur describió que además tuvieron problemas para poder encontrar a las personas que quisieran dar vida a los personajes rusos, debido a que no deseaban hacerlo tanto los actores ucranianos como los propios intérpretes rusos.

En 2023, “Bucha” fue exhibida en algunos de los festivales cinematográficos mundiales más importante.