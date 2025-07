Mientras continúa la ofensiva en Gaza, Israel envía delegación a Qatar para acordar alto el fuego

DEIR AL-BALAH.- Nuevos detalles de la propuesta de alto el fuego en Gaza surgieron el domingo mientras Israel enviaba un equipo negociador a Qatar antes de la visita del primer ministro Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca para conversaciones con miras a un acuerdo. Dentro del territorio, funcionarios de hospital indicaron que ataques aéreos israelíes mataron al menos a 38 palestinos.

“Hay 20 rehenes que están vivos, 30 muertos. Estoy decidido, estamos decididos, a traerlos a todos de vuelta. Y también estaremos decididos a asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu antes de partir, enfatizando el objetivo de eliminar el poder militar y gubernamental de Hamás.

Una persona al tanto de las negociaciones compartió con The Associated Press una copia de la última propuesta de alto el fuego presentada por mediadores a Hamás, y su veracidad fue confirmada por otras dos personas familiarizadas con el documento. Las tres hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a declarar a los medios sobre las delicadas conversaciones.

El documento describe planes para un alto el fuego de 60 días durante el cual Hamás entregaría a 10 rehenes vivos y 18 muertos, las fuerzas israelíes se retirarían a una zona de amortiguamiento a lo largo de las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, y se introducirían cantidades significativas de ayuda.

El documento dice que la ayuda sería distribuida por agencias de Naciones Unidas y la Media Luna Roja palestina. No especifica qué sucedería con la Fundación Humanitaria de Gaza, la organización estadounidense que ha distribuido ayuda alimentaria desde mayo. Israel quiere que reemplace al sistema coordinado por la ONU.

La propuesta no garantiza un fin permanente de la guerra —una condición exigida por Hamás—, pero dice que las negociaciones para un alto el fuego permanente se llevarían a cabo durante los 60 días. Durante ese tiempo, “el presidente (estadounidense Donald) Trump garantiza la adhesión de Israel” a detener las operaciones militares, dice el documento, y agrega que Trump “anunciará personalmente el acuerdo de alto el fuego”.

La garantía personal de Trump parecía ser un intento de asegurarle a Hamás que Israel no reanudaría unilateralmente los combates como lo hizo en marzo durante un alto el fuego previo, cuando las conversaciones para extenderlo parecieron estancarse.

Trump indicó la semana pasada que Israel había acordado los términos para un cese del fuego de 60 días, pero no estaba claro si los términos eran los del documento revisado por la AP. Hamás ha solicitado algunos cambios, pero no los ha especificado.

Por otro lado, un funcionario de Israel indicó que el gabinete de seguridad israelí aprobó el sábado por la noche el envío de ayuda a la parte norte de Gaza, donde los civiles sufren una grave escasez de alimentos. El funcionario se negó a ofrecer más detalles. Habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a dialogar con los medios acerca de la decisión.

Al norte de Gaza sólo ha ingresado muy poca ayuda desde que Israel puso fin al último alto el fuego en marzo. El sitio de distribución de ayuda más cercano de la Fundación Humanitaria de Gaza respaldada por Israel está cerca del corredor de Netzarim, al sur de la ciudad de Gaza, el cual separa el norte y el sur del territorio.