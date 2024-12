‘Chinguamiga’, influencer coreana residente en México, reaccionó a ley marcial en Corea del Sur

No obstante, este anuncio no logró disipar completamente las preocupaciones de los ciudadanos ni de los observadores internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a pepinos de Sonora de causar brote de salmonella en Estados Unidos

“Esto ya pasó en la generación de mi mamá. En esa época no podían caminar después de las 11 de la noche, no podían trabajar, no podían salir del país, y si hacían algo que al gobierno no le gustaba, los podían matar o encarcelar sin ningún proceso, porque los militares tenían todo el poder”.

Con información de El Universal