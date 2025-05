Violencia, recortes, ataques, la comunidad LGTBIQ+ está “en emergencia” en todo el planeta

“ Estamos viendo cómo gobiernos de todo el mundo utilizan a las personas LGBT+ para azuzar el odio con el fin de promover sus propios intereses políticos ”, asegura a EFE el director ejecutivo del movimiento global por los derechos LGTB All Out, Matthew Bread.

Las organizaciones hablan de una “ola de legislación antiLGTB+” desde los gobiernos de extrema derecha, con ejemplos como Hungría, que ha modificado su constitución para prohibir las reuniones LGTBIQ+, o Argentina, donde el gobierno de Javier Milei ha modificado la Ley Nacional de Identidad de Género para prohibir el acceso a la atención sanitaria afirmativa de género a menores de 18 años.

Desde All Out critican especialmente el caso de Hungría, pues puede suponer la ilegalidad del Orgullo el próximo mes: “Creo que si la UE permite y posibilita que Hungría prohíba el orgullo el mes que viene, se precipita por una pendiente muy resbaladiza, pues no está permitiendo a ciudadanos europeos reunirse pacíficamente para expresar una opinión política”.

Pero también este año lamentan lo sucedido en Reino Unido, donde el Tribunal Supremo ha restringido la definición de “mujer” en la ley de igualdad.

“Esta decisión ha generado confusión e histeria; hay una falta de orientación, lo que provoca que cada persona tenga sus propias normas establecidas y se genere una falta de igualdad de trato”, dice Sandhu.

Más allá de estos cambios normativos, al que se añade el del Gobierno de Donald Trump de prohibir a las personas trans ingresar en el Ejército o dejar de financiar clínicas y servicios para este colectivo, llegan también los recortes en la ayuda internacional.

“El mayor revés sin duda ha sido la decisión de varios gobiernos -en particular el estadounidense, pero también el danés y el británico- de reducir significativamente la ayuda al desarrollo internacional”, considera Beard.

Los recortes han dejado sin financiación a miles de ONG que trabajaban con personas LGTBI en clínicas o dando servicios sociales y programas que salvan vidas, como los de VIH, que ya han provocado una caída en el testeo o en el suministro de retrovirales.

Y “esto -advierten desde ILGA- es solo la punta del iceberg de lo que está por venir”.

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES

Desde ILGA denuncian también una “ola de violencia sin precedentes”: “en particular contra las mujeres trans y las mujeres trans de color”, dice Sandhu.

Según el proyecto de monitoreo de asesinatos trans (TGEU), en 2024 se registró la cifra más alta de homicidios de personas trans (350) desde que comenzó el monitoreo en 2008. Latinoamérica y el Caribe es la región con más muertes; allí se producen el 70 % del total.