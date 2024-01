Chris Christie, el mayor crítico de Trump, se retira de la carrera presidencial republicana

“ Las campañas se hacen para ganar. Por eso las hacemos ”, dijo Christie y continuó asegurando, “ esta noche tengo claro que no hay una vía para que yo gane la nominación ”.

Con el retiro del ex gobernador de Nueva Jersey, quien además participó en las primarias presidenciales de 2016, se da la salida de la voz que es considerada como la más crítica en relación con Trump.

Washington- “ Es claro que no hay un camino para que yo gane la nominación. Es por esto que suspendo mi campaña para presidente de los EE.UU .”, explicó Christie en un encuentro con votantes en Windham, Nuevo Hampshire.

“Voy a asegurarme de que no facilito de ningún modo que Donald Trump vuelva nunca a ser presidente de los Estados Unidos. Y eso es más importante que mi ambición personal”, afirmó Christie.

En su discurso del miércoles, el ex gobernador de Nueva Jersey, volvió a atacar a Trump y precisó que el expresidente “no es apto” para ocupar nuevamente la Casa Blanca.

Además, resaltó que no obstante a su salida de la carrera presidencial no va a dejar de luchar por defender la democracia en el país. “Pero les prometo esto. Me voy a asegurar de que de ninguna manera yo le facilite a Donald Trump ser presidente de los EE.UU. otra vez, y esto es más importante que mi propia ambición personal”, explicó Christie.