Elecciones presidenciales en EU: La mayaría de los estadounidenses piensa que su país va en dirección equivocada y hay temor de que la IA desinforme

La encuesta de ABC News/Ipsos se realizó el 3 y 4 de noviembre y tiene como base una muestra probable representativa a nivel nacional de 949 adultos de 18 años.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DESINFORMACIÓN

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y de la Escuela Harris de Políticas Públicas de la Universidad de Chicago, señala que alrededor de cada 6 de 10 adultos, es decir, un 58%, piensan que las herramientas de IA, que pueden ser dirigirse a audiencias políticas y que pueden producir mensajes persuasivos, así como también generar imágenes y videos muy realistas, pero falsos en cuestión de segundos, provocarán que se incremente la difusión de información falsa o engañosa durante las elecciones estadounidenses del próximo año.

Por su parte, solamente el 6% opinó que la IA ayudará a disminuir la difusión de la desinformación, mientras que un tercio de los encuestados cree que no hará mucha diferencia.

En Estados Unidos, un 30% de los adultos ha usado los chatbots o los generadores de imágenes de inteligencia artificial, y, por otra parte, un 46% ha oído o leído al menos algo en relación con las herramientas de IA. No obstante, hay un amplio consenso que considera que los candidatos no deben hacer uso de la IA.

A la pregunta hecha a los encuestados sobre si sería bueno o malo que los candidatos presidenciales de 2024 usaran la inteligencia artificial de alguna manera, la gran mayoría, el 83%, contestó que sería malo que crearan contenidos falsos o engañosos para anuncios políticos, mientras que el 66 % respondió en lo que se refiera a la edición o retocar fotos o videos para anuncios políticos, en tanto que un 62 % considera que adaptaran los anuncios políticos a los votantes individuales, y el 56% contestaron a las preguntas de los votantes a través de chatbots.

Esta misma percepción es respaldada por un gran número de republicanos y demócratas, que coinciden en que será negativo que los candidatos presidenciales crearan imágenes o videos falsos, esto lo piensan un 85% de los republicanos, y un 90% de los demócratas.

No obstante, la Inteligencia Artificial ya fue usada en las primarias presidenciales republicanas.