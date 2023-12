Cuarto debate republicano, sin Donald Trump y con una polémica de un mandato más autoritario si es reelegido

Washington- Actualmente Trump, que lidera con la nominación republicana, estando a solo a seis semanas de que inicie oficialmente la carrera hacia la Casa Blanca con los caucus, la asamblea de electores, de Iowa, decidió rechazó nuevamente asistir al debate que se llevará a cabo en la ciudad de Tuscaloosa en Alabama. En cambio, tiene previsto presentarse a un acto de recaudación de fondos en el estado de Florida.

Para este cuarto debate, el Comité Nacional Republicano decidió poner criterios más severos.

TE PUEDE INTERESAR: Pide Jamie Dimon votar por la republicana Nikki Haley, ‘hasta si eres demócrata’

Hasta ahora, el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley; el empresario tecnológico Vivek Ramaswamy; y el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie serán los cuatro candidatos que debatirán mañana.

Por otra parte, los aspirantes debían tener por lo menos 80,000 donantes repartidos como mínimo entre 20 estados diferentes, así como con 200 financiadores en cada uno de ellos; además, tendrán que contar con al menos el 6 % de los apoyos en dos encuestas nacionales o en un sondeo nacional y dos de dos estados diferentes en los que se hubiera votado con antelación (Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur o Nevada); y por último, deberán de comprometerse por escrito a apoyar al candidato final republicano.