Cientos de iglesias vacías en EU se convierten en centros comerciales y restaurantes

NUEVA YORK- Lisa Tofano fue bautizada, confirmada y se casó en la Iglesia Luterana del Buen Pastor, en el lago Opeka de Des Plaines, Illinois. Sin embargo, cuando ella y su marido, John, visitaron la iglesia el pasado otoño, no lo hicieron para rendir culto, sino para celebrar su 34.° aniversario de boda en ese lugar, que se convirtió en el restaurante Foxtail on the Lake .

Madeline Johnson, supervisora de una investigación de la Universidad de Notre Dame sobre los inmuebles de la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas, comentó que las iglesias pueden convertirse en muchas cosas. De todas las confesiones, la católica es la que tiene las restricciones más estrictas, según Johnson. La Iglesia estipula que los nuevos usos “ pueden ser profanos, pero no escandalosos ”. No obstante, esa restricción deja mucho margen de maniobra.

Algunos problemas de renovación son evidentes, pero otros solo se descubren cuando se retiran las capas de yeso. Según Jay Colombo, arquitecto del estudio de arquitectura Michael Hsu de Austin, que hace poco trabajó en la transformación de una antigua iglesia en un nuevo local de Loro, un restaurante asiático de parrillada, en Houston, “hasta las vigas pueden estar podridas”.

Además, hay que instalar calefacción y aire acondicionado de gran eficiencia energética, cableado eléctrico actualizado, cambiar las tuberías y proveer acceso a internet. Es posible que haya moho o asbesto. Y las normas contra incendios de los comercios exigen sistemas de rociadores, que resultaron en particular problemáticos en la iglesia de Des Plaines, explicó Villegas, socio gerente del nuevo restaurante, debido a la elevada altura del techo del edificio, típico de las iglesias de los años cincuenta.

La mayoría de las personas que deciden renovar un edificio intentan conservar alguna referencia o vestigio de la otrora iglesia. La empresa Argodesign, de Austin, conservó la forma del rosetón en su nuevo espacio de oficinas y lo sustituyó por un cristal que ahorra energía, explicó Micah Land, arquitecto de Michael Hsu, quien trabajó en el proyecto. Foxtail incorporó los enormes vitrales y la cruz de la antigua iglesia al diseño del nuevo restaurante y conservó una parte del altar cerca de la entrada.

En el Hotel Peter and Paul de Nueva Orleans, el convento, la rectoría y la escuela de la antigua iglesia se transformaron en habitaciones de huéspedes. El santuario es ahora un espacio abierto para eventos.

“No alteramos tanto el tejido histórico de la iglesia”, indicó Heckman, cuyo grupo hotelero se encargó de la renovación. El hotel conservó los altares laterales, los vitrales y las lámparas originales, lo que le añade carácter al lugar, donde se realizan bar mitzvahs, bodas y actos corporativos. “Aunque las iglesias ya no cumplan su función religiosa original, creo que siguen desempeñando un papel importante como lugares de celebración”, afirma. c.2024 The New York Times Company.

Por Ellen Rosen, The New York Times.