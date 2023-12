Cinco promesas hechas en cumbres climáticas de la ONU, esto es lo que ha ocurrido después

El acuerdo, conocido como el Protocolo de Kioto, pedía a 41 países de grandes emisiones en todo el mundo y a la Unión Europea que redujeran sus emisiones un poco más del 5% en comparación con los niveles de 1990. Las emisiones pueden reducirse de muchas formas, ya sea desplegando energías limpias como la eólica y la solar que no emiten gases de efecto invernadero o haciendo que cosas que sí lo hacen, como vehículos con motores de combustión, funcionen de forma menos contaminante .

Los países ricos prometieron enviar 100,000 millones de dólares al año a los países en desarrollo para tecnología limpia para 2020. Pero esa cifra no se alcanzó en los primeros años de la década de 2020, lo que provocó críticas tanto de los países en desarrollo como de los ecologistas .

En cuando a las promesas hechas, Kioto no tuvo éxito . Las emisiones se han incrementado de forma drástica desde entonces . En su momento, 1997 fue el año más caluroso registrado desde la era preindustrial. Ese récord se batió en 1998 y más de una docena de veces desde entonces .

Pese al acuerdo de reducción de emisiones, hasta 2005 los países no acordaron por fin aplicar el Protocolo de Kioto. Estados Unidos y China, los dos mayores emisores tanto entonces como ahora, no firmaron el acuerdo .

Y conforme empeoraba el cambio climático, los expertos señalaron que los fondos prometidos no bastaban. Una investigación publicada por el economista climático Nicholas Stern concluyó que los países en desarrollo probablemente necesiten 2 billones de dólares al año para acciones climáticas para 2030.

EL ACUERDO DE PARÍS

Casi 200 países aprobaron en 2015 un pacto global para combatir el cambio climático que pedía al mundo reducir los gases de efecto invernadero de forma colectiva. Pero decidieron que no sería vinculante, de modo que los países que no cumplieran no serían sancionados.

El Acuerdo de París está ampliamente considerado como el mayor logro de Naciones Unidas en los esfuerzos por combatir el cambio climático. Se acordó hace exactamente ocho años, el 12 de diciembre, con una ovación en pie en el salón de plenos. Los países acordaron mantener el calentamiento “muy por debajo” de los 2º Celsius (3.8º Fahrenheit) respecto a la era preindustrial, e idealmente en un máximo de 1.5º Celsius (2.7º Fahrenheit).

El legado de París continúa y el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5º sigue siendo un elemento central de las conversaciones. Los científicos están de acuerdo en que ese umbral debe mantenerse porque cada décima de grado de calentamiento conlleva consecuencias aún más desastrosas en forma de fenómenos meteorológicos extremos en un planeta ya caliente.

El mundo no ha superado el límite fijado, desde principios del siglo XIX se ha calentado en torno a 1.1º o 1.2º Celsius, o de 2º a 2.2º Fahrenheit, pero va camino de rebasarlo a menos que se reduzcan las emisiones con rapidez.

GLASGOW Y EL CARBÓN

Seis años después de París, el calentamiento global había alcanzado tal punto crítico que los negociadores buscaban un nuevo compromiso con los objetivos de mantenerlo en los niveles acordados en 2015.

La temperatura media ya era de 1.1º Celsius (1.9º Fahrenheit) más alta que en la era preindustrial.