John Prevost, hermano de León XIV narra la ‘incredulidad’ que sintió al enterarse de su elección

ILLINOIS- “Ella empezó a gritar porque era su tío y yo no podía creer que fuera posible, porque está muy lejos de lo que pensábamos que sucedería”, contó Prevost el jueves en una entrevista con The Associated Press desde su casa en New Lenox, Illinois.

A continuación, dijo que sintió un intenso orgullo de que su hermano, el cardenal Robert Prevost, un misionero nacido en Chicago, se hubiera convertido en el 267º pontífice de la Iglesia católica, el primero estadounidense.

”Es todo un honor, es algo único en la vida”, manifestó. “Pero creo que es una gran responsabilidad y que va a conducir a cosas más grandes y mejores, pero pienso que la gente lo va a observar muy de cerca para ver qué está haciendo”.

Robert Prevost, de 69 años y miembro de la orden religiosa agustiniana, que ha dedicado su carrera al servicio pastoral en Perú, tomó el nombre de León XIV.