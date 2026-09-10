Cómo las redes sociales de Trump reflejan su versión de la realidad

Con ayuda de la IA, el presidente Trump ofrece una ventana a cómo quiere ser visto, y, según los críticos, un barómetro de su estado mental. Justo antes del mediodía en un fin de semana festivo, mientras muchos estadounidenses estaban en la playa, la cuenta de redes sociales del presidente Donald Trump cobró vida. Siguiendo una costumbre que ha ido adoptando los fines de semana, lanzó un aluvión de publicaciones durante todo el día y transformó la plataforma presidencial en el escenario de un bravucón. Hubo imágenes de Trump intimidando al primer ministro de Canadá con un palo de hockey, bombardeando personalmente objetivos enemigos y patrullando calles oscuras con robots asesinos. Hubo mapas que mostraban a Estados Unidos apoderándose de otros países, y mapas que cambiaban el nombre de un estado. Hubo ataques al “Partido Bobócrata” (“Dumocrat Party”) y homenajes a sí mismo como “¡El mejor presidente de todos los tiempos!”.

Los 60 mensajes publicados en línea durante 10 horas y 41 minutos ofrecieron una ventana a la propia realidad única de Trump, una realidad que no parte de los hechos, sino de una expresión de ego. Durante años, se dijo que su cuenta en redes sociales era un reflejo de su ego. Pero con la inteligencia artificial (IA), se ha convertido en la manifestación de cómo quiere ser visto de una manera más visual y visceral que nunca antes: como un guerrero, como un conquistador, como una figura histórica, como una versión más joven, delgada y musculosa de sí mismo.

En la versión del mundo de Trump mejorada digitalmente, él es un gigante en todos los sentidos, un hombre que derrota a cada adversario, supera cada obstáculo y emboca cada jugada de golf. No solo redibuja el mapa del mundo, sino que vence a los mismísimos cielos.“La Luna es nuestra”, declaró una publicación el pasado fin de semana con una imagen del único satélite de la Tierra. Otra publicada hace unas semanas lo mostraba liderando a un extraterrestre encadenado. El repiqueteo de publicaciones cada vez más desenfrenadas e indignantes cada fin de semana se ha convertido en una constante del segundo mandato del presidente, vistas cada vez más como un barómetro de su estado mental. Los críticos de Trump, que para empezar nunca lo consideraron un modelo de estabilidad, ahora señalan estos frenéticos estallidos de fantasía y vanidad como prueba de que el presidente de 80 años sufre un deterioro progresivo debido a la edad. El hecho de que todo esto se haya vuelto habitual da una idea de hasta qué punto Trump ha cambiado la naturaleza de la presidencia. Los presidentes anteriores creían que tenían el deber de comportarse con cierta dignidad propia del cargo. Trump ve la política como la pelea en jaula que patrocinó este verano en la Casa Blanca. De hecho, las imágenes que publicaron durante el fin de semana del Día del Trabajo incluyen una con su rostro en el cuerpo musculoso de Hulk Hogan. Otra, publicada un día después, imaginaba a un Trump sonriente ganando con facilidad un pulso contra Hogan, la extravagante estrella de la lucha libre que murió el año pasado.

“Publica tanto que ya nos hemos vuelto insensibles ante lo extraño que resulta”, dijo Sarah Matthews, ex subsecretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump. "Un presidente de 80 años está pasando una cantidad ridícula de tiempo consumiendo y volviendo a publicar interminables imágenes ficticias de IA que lo retratan como la persona viva más grande, más fuerte y más importante. Es como si genuinamente estuviéramos viendo cómo su cerebro se pudre en tiempo real". Para sus defensores, Trump es un maestro en provocar a sus adversarios, haciendo que reaccionen. “Se llama: hacemos un poco de troleo”, dijo Trump alguna vez. Cuanto más descabellado es el mensaje, más lo vitorean sus partidarios. Por anormales que puedan ser las imágenes que publica para un presidente, los aliados de Trump argumentan que transmiten una cierta cualidad cruda y terrestre que se adapta a una era de política sin reglas.

“Con todo el debido respeto, los medios y los demás críticos del presidente Trump han pasado más de una década quejándose de su uso de las redes sociales”, dijo Alex Bruesewitz, un insistente de campaña. "Siguen llamándolo 'no presidencial', pero si el presidente lo está haciendo, es presidencial por definición. Creo que la mayoría de los estadounidenses aprecian la manera auténtica y transparente en que usa estas plataformas". La violencia es un tema recurrente en las redes sociales de Trump. Él disfruta de la idea de sí mismo como un hombre duro que intimida con la mirada a cualquiera que se interponga en su camino. Él aplastará a Irán con un martillo gigante. Pilotea una nave espacial que dispara contra el planeta. Lo más llamativo fue su publicación el pasado fin de semana que lo mostró con un uniforme de hockey con un palo, alzándose sobre un primer ministro de Canadá, Mark Carney, caído, y burlándose: “Levántate, gobernador”, como si Canadá fuera el estado número 51 en el que dice querer convertirlo. Esa publicación, como era de esperar, encendió aún más las tensiones internacionales.

Como seguramente Trump sabía que pasaría. Es difícil imaginar a cualquier otro presidente retratándose mientras supuestamente agrede esencialmente al líder de un país aliado. Pero para Trump, quien no ha podido obligar a Carney a ceder en una guerra de aranceles, la imagen caricaturizada le permite presentarse como el ganador incluso cuando no lo es. No importa que él pueda poner el grito en el cielo si alguien más lo retratara como blanco de violencia. Instigado por Trump, el Departamento de Justicia acusó a James Comey, el exdirector del FBI, por una publicación en redes sociales que mostraba conchas marinas formando los números “86 47”, al interpretar la imagen como una amenaza para el presidente. “Este es un comportamiento verdaderamente desquiciado del presidente de Estados Unidos”, escribió en línea la representante Chellie Pingree, demócrata por Maine, tras la publicación sobre Carney."Y no quiero escuchar: 'Oh, solo es Trump siendo Trump' o que está 'troleando'. Basta. Nada de esto es normal ni está bien. Los republicanos no pueden seguir restándole importancia a esto. El Congreso, el Gabinete y todos los que lo rodean tienen la responsabilidad de dejar de permitir este comportamiento peligroso y empezar a preguntarse si es apto para ocupar este cargo". La Casa Blanca restó importancia a las críticas. “Truth Social es la plataforma de redes sociales más poderosa y popular del mundo porque sirve como la voz auténtica del presidente Trump, donde se comunica directamente con el pueblo estadounidense y el mundo sin que los medios sesgados lo saquen de contexto”, dijo en un comunicado Davis Ingle, un portavoz de la Casa Blanca, usando el nombre de la plataforma de redes sociales del presidente.

De hecho, según los indicadores tradicionales, Truth Social no es ni de lejos tan popular como las principales plataformas de redes sociales como Facebook o X, y su tráfico se ha desplomado desde el año pasado. Pero efectivamente se ha convertido en la plaza pública de los seguidores MAGA de Trump y, por lo tanto, desempeña un papel desproporcionado en la política estadounidense. Ya sea publicando él mismo o aprobando las publicaciones elaboradas por asistentes, Trump lo usa como su principal canal para los mensajes presidenciales al mundo. El domingo pasado fue un día sorprendente en Truth Social, pero cada vez más típico de los bombardeos de fin de semana del presidente, cuando tiene menos miembros del personal a su alrededor y más tiempo libre. Mientras estaba en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump comenzó a publicar a las 11:54 am y siguió regresando a su cuenta en ráfagas intermitentes a lo largo del día. A la 1:47 pm, publicó seis mensajes en dos minutos. Desde las 14:40 hasta las 15:43, circuló otras 27 publicaciones. Continuó durante la noche, deteniéndose solo después de su última publicación de la noche a las 10:35 pm Eran el tipo de publicaciones que son comunes en internet, solo que no son normales para un jefe de Estado: impertinentes, insultantes, despectivas, beligerantes y a veces completamente disparatadas. Ofrecieron una prueba de Rorschach para los seguidores: divertidas para quienes admiran lo que ven como el irónico sentido del humor de Trump, y delirantes para quienes piensan que ha perdido la razón.

Al igual que con Canadá, sus múltiples publicaciones sobre Irán ese día retrataron su guerra como a él le gustaría que fuera, no como realmente es. En el Medio Oriente real fuera de su control, Trump está atrapado en un atolladero sin un final claro a la vista. En el Medio Oriente virtual de su propia creación, Trump es un comandante en jefe triunfante que golpea a Irán hasta someterlo. La oleada de publicaciones del pasado fin de semana incluyó una imagen de un bombardero atacando con la leyenda“Adiós, Kharg”, refiriéndose a la isla iraní, y un mapa que mostraba el estrecho de Ormuz etiquetado como “Nuevo Territorio de Estados Unidos”. Otra mostró supuestos mapas del antes y el después de Irán, y el último mostró al país con la forma del propio perfil de cabello ondulado de Trump. De hecho, los mapas fueron un tema importante para Trump mientras jugaba con su teléfono ese día. Publicó un mapa de la mitad norte del hemisferio occidental, con la bandera de Estados Unidos superpuesta sobre Canadá, México, Groenlandia, Islandia, Cuba y toda Centroamérica y las islas del Caribe, todo bajo la etiqueta “Estados Unidos de América”. Canadá, México y Groenlandia se han acostumbrado a este tipo de provocaciones, pero Islandia se sorprendió al ser incluida y convocó al embajador de Estados Unidos para quejarse. “No hay nada divertido ni normal en burlarse de la soberanía de los Estados”, dijo a los periodistas la primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadottir.

Incluso mientras mostraban sus ambiciones imperialistas en el extranjero, Trump reafirmó sus instintos autoritarios en casa, publicando múltiples mapas e imágenes de él renombrando perentoriamente al estado de Nuevo México como“Nueva América”, algo que no tiene el poder de hacer. Al igual que a los islandeses, a los nuevomexicanos no les hizo gracia.“¡Ni hablar!”, escribió en línea la representante demócrata Melanie Stansbury. Si bien las publicaciones de Trump influyen habitualmente en la política nacional y la política exterior, también utiliza la IA para promover visiones grandiosas de sí mismo como un superhéroe, un papá y, en un momento dado la primavera pasada, una figura similar a Jesús. Las publicaciones del pasado fin de semana incluyeron una que ha circulado antes ofreciendo su propia tabla de clasificación de los presidentes estadounidenses, con él, naturalmente, en la cima como“El mejor”. Otra publicación afirmó:“¡Pasará a la historia como el mejor presidente de todos los tiempos!”. Trump, quien evitó el reclutamiento durante la guerra de Vietnam con un diagnóstico de espolones óseos emitido por un médico que era uno de los inquilinos de su padre, disfruta particularmente de presentarse como un héroe marcial. En una imagen publicada el mes pasado, Trump vestía el uniforme militar que nunca usó en la vida real, de pie entre los generales George Patton y Douglas MacArthur. George Washington se ha convertido últimamente en un invitado habitual en el mundo de Trump. La ráfaga del domingo incluyó imágenes de él con el padre de la patria a caballo y en la Oficina Oval. La llegada de la IA le ha permitido a Trump ir más allá de las publicaciones en redes sociales, principalmente escritas, de su primer mandato. “Trump siempre ha tratado las redes sociales como una ventana a lo que sea que esté pensando en ese momento, pero la IA hace que esa ventana sea mucho más vívida y, francamente, más perturbadora”, dijo Matthews, su insistente de prensa.“Y se siente que cuanto más difícil se vuelve la realidad para él, más basura de IA publica”.