Un estudio vaticina un “brusco giro a la derecha” en las elecciones en el Parlamento europeo

BRUSELAS- El informe “A sharp right turn: A forecast for the 2024 European Parliament elections”, que fue elaborado por el centro de reflexión política Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, en inglés), abunda en el sentido de otras encuestas que proyectan un fortalecimiento de la extrema derecha en las elecciones previstas para junio en el club de los 27.

Este estudio esboza que los partidos o candidatos euroescépticos, es decir, los que cuestionan la utilidad de la UE, podrían ser los más votados en las próximas elecciones “en al menos nueve Estados miembros”, entre los que está Francia, con la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, e Italia, de la mano de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

Según ECFR, los partidos de que son de extrema derecha son cada vez más “dominantes en los entornos nacionales de muchas capitales de la UE. Ya sea en los resultados electorales, como el éxito del Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders en las elecciones generales holandesas de noviembre, o en su capacidad para fijar la agenda de la oposición, como el apoyo del partido de la Agrupación Nacional al proyecto de ley de inmigración regresivo de Francia en diciembre: la extrema derecha jugó un papel importante en la configuración de la política europea en 2023”. Por lo que es posible, señala el estudio, que en 2024 se dé una continuación de esta tendencia “no solo en la política nacional, sino también a nivel europeo, y las primeras encuestas sugieren un Parlamento Europeo más derechista surgirá después de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024”.

Así mismo, se vaticina que las formaciones populistas de derecha podrían quedar en segundo o tercer lugar en otros nueve países, como Alemania (AfD), España (Vox) y Suecia.

Así también, “existe una gran posibilidad de que haya representación de partidos prorrusos en la próxima legislatura”, precisa el ECFR, y resalta que los tres escaños que podría conseguir una formación búlgara simpatizante del Kremlin.