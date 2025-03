Trump vinculó al Tren de Aragua con el gobierno de Venezuela. Reportes de inteligencia lo contradicen

Por Charlie Savage and Julian E. Barnes

A fin de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, el presidente de EE. UU. aseguró que el gobierno venezolano controla el Tren de Aragua. Analistas de inteligencia creen que no es verdad.

La afirmación del presidente Donald Trump de que una banda está cometiendo delitos en Estados Unidos bajo la dirección del gobierno de Venezuela fue decisiva para que la semana pasada invocara una ley de guerra a fin de deportar sumariamente a personas de las cuales las autoridades sospechaban que pertenecían a ese grupo.

Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses difundieron el mes pasado unas conclusiones que contradicen claramente las afirmaciones de Trump, según funcionarios familiarizados con el asunto. El documento, fechado el 26 de febrero, resumía la opinión compartida de las agencias de espionaje del país de que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.

La revelación pone en tela de juicio la credibilidad del sustento de Trump al invocar una ley de tiempos de guerra que rara vez ha sido utilizada, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con la finalidad de trasladar a un grupo de venezolanos a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado fin de semana, sin el debido proceso.

La evaluación de la comunidad de inteligencia concluyó que la banda, el Tren de Aragua, no estaba dirigida por el gobierno de Venezuela ni cometía delitos en Estados Unidos por orden suya, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas.

Los analistas consideran que esa conclusión tiene un nivel de confianza “moderado”, dijeron los funcionarios, debido al limitado volumen de información disponible sobre la banda. La mayor parte de la comunidad de inteligencia, incluidas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, coincidió con esa valoración.

Solo una agencia, el FBI, discrepó parcialmente. Sostuvo que la banda tiene una conexión con el gobierno del presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, basándose en información que las demás agencias no consideraron creíble.

“Se preparan múltiples evaluaciones de inteligencia sobre asuntos por diversas razones”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente estaba dentro de su autoridad legal y constitucional para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de nuestro país a terroristas extranjeros ilegales”.

Un portavoz de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinó hacer comentarios.

El extraordinario uso por parte de Trump de poderes para tiempos de guerra con el fin de impulsar sus medidas represivas contra la migración ha puesto a su gobierno al borde de un enfrentamiento constitucional con el poder judicial. Un juez de Washington está estudiando si el gobierno violó su orden de bloquear, por ahora, la expulsión de migrantes en virtud de la ley. El Departamento de Justicia denunció que la orden vulneraba los poderes de Trump en materia de seguridad nacional y pidió a un tribunal de apelaciones que la anulara.

La Ley de Enemigos Extranjeros faculta al poder ejecutivo para expulsar sumariamente a ciudadanos extranjeros cuyo gobierno esté en guerra declarada con Estados Unidos o que esté invadiendo o realizando una “incursión depredadora” en territorio estadounidense. El gobierno utilizó la ley por última vez durante el internamiento y repatriación de ciudadanos japoneses, italianos y alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

A primera vista, la ley parece requerir no solo que exista una invasión o incursión, sino un vínculo con las acciones de un gobierno extranjero.

En su proclamación, Trump invocó efectivamente tal vínculo a la existencia legal al decir que había determinado que el Tren de Aragua era un representante del gobierno venezolano y cometía delitos en Estados Unidos bajo su dirección porque Maduro buscaba desestabilizar el país.

“Llego a estas conclusiones haciendo uso de toda la autoridad que me confiere la Constitución para dirigir los asuntos exteriores de la nación”, dijo Trump.

Pero las principales afirmaciones fácticas de Trump contradecían la anterior evaluación de los servicios de inteligencia, dijeron los funcionarios. En ella se concluía que la banda no actuaba bajo la dirección del gobierno de Maduro y que, por el contrario, ambos bandos son hostiles entre sí, citando incidentes en los que las fuerzas de seguridad venezolanas intercambiaron disparos con miembros de la banda.

Dado que la información disponible en el mundo de la inteligencia suele ser imperfecta o incompleta, los analistas asignan niveles de confianza a las afirmaciones y conclusiones factuales. Estas advertencias indican que, aunque la mayoría o la totalidad de las pruebas actualmente disponibles apunten en una dirección, sigue siendo posible que aparezca algo más que les haga cambiar de opinión.

La conclusión general se calificó con un nivel “moderado” de confianza, y algunos puntos de apoyo se calificaron en un nivel “bajo” de confianza, dijeron los funcionarios, porque no había tantos reportes como los que los analistas suelen desear para considerar que son de “alta” confianza. Estados Unidos lleva mucho tiempo examinando al gobierno de Venezuela, pero solo recientemente ha empezado a enfocarse en el Tren de Aragua, dijeron.

La evaluación, según un agente, también describía a la banda como carente de recursos y demasiado desorganizada —con escaso mando y control centralizados— para poder cumplir las órdenes del gobierno. Además, a decir del agente, la evaluación afirma que, aunque un puñado de funcionarios venezolanos corruptos tienen vínculos con miembros de la banda, esto no significa que la banda esté bajo el control del gobierno en su conjunto.

La evaluación, dijo también este funcionario, afirma que cuando el Departamento de Estado designó a la banda como organización terrorista extranjera el mes pasado por orden de Trump, un ministro del gobierno de Maduro elogió públicamente la medida. (La medida del gobierno de Estados Unidos rompió con la práctica de limitar las designaciones de “terrorismo” a las organizaciones que tienen una clara motivación ideológica).

Normalmente, los tribunales federales se remiten a las declaraciones fácticas del poder ejecutivo sobre lo que está ocurriendo y el motivo, en lugar de indagar sobre lo que puede estar ocurriendo realmente. Esto ocurre especialmente en asuntos de seguridad nacional y política exterior.

Pero esa deferencia se basa en la idea de que los funcionarios toman decisiones de buena fe y recurren a los recursos del poder ejecutivo, como las agencias de inteligencia, para evaluar situaciones rápidas y a veces peligrosas. El patrón de Trump de distorsionar la verdad está poniendo a prueba esa práctica.

También se ha cuestionado la insistencia del gobierno en que todos los hombres que envió a El Salvador son miembros del Tren de Aragua. En una comparecencia judicial, un funcionario reconoció que muchos carecen de antecedentes penales, pero dijo que la escasez de detalles solo subrayaba que “son terroristas de los cuales no tenemos un perfil completo”.

Los abogados de algunos de los migrantes han recogido declaraciones de familiares y otras personas que niegan su participación en la banda. La abogada de uno de los detenidos, por ejemplo, identificó a su cliente como un jugador de fútbol que había sido torturado por participar en protestas contra Maduro, por lo que huyó a Estados Unidos para solicitar asilo.

La abogada dijo que los funcionarios estadounidenses lo acusaron de pertenecer al Tren de Aragua por un tatuaje y por un gesto que hizo con la mano en una foto publicada en las redes sociales. Pero, dijo, el tatuaje era una versión del logotipo de un equipo de fútbol, y el gesto de la mano era un símbolo común del “rock and roll”.

La proclamación de Trump mencionaba escasas pruebas de su conclusión fundamental de que el Tren de Aragua, como organización, ha estado cometiendo delitos para desestabilizar a Estados Unidos “bajo la dirección, clandestina o no, del régimen de Maduro en Venezuela”.

Su detalle más concreto era que la banda se había expandido desde 2012 hasta 2017, cuando Tareck el Aissami ocupó el cargo de gobernador del estado de Aragua, y en 2017 Maduro lo nombró vicepresidente. Pero la proclama omitía que El Aissami ya no forma parte del gobierno de Maduro, que lo procesa por cargos de corrupción.

El sábado, mientras aviones trasladaban migrantes venezolanos a El Salvador, el juez James E. Boasberg, presidente del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, prohibió temporalmente al gobierno la expulsión sumaria de personas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Boasberg, exfiscal, fue nombrado juez por primera vez por un presidente republicano y ascendido a su cargo actual por un presidente demócrata. Su decisión de bloquear las deportaciones del gobierno de Trump en virtud de la ley ha indignado al presidente y a sus aliados, lo que ha llevado a Trump a pedir su destitución.

El gobierno ha recurrido al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. El caso está ahora ante los jueces Karen Henderson y Justin Walker, ambos de designación republicana, y Patricia Millett, de designación demócrata.

Los tribunales de apelación suelen rechazar las impugnaciones de órdenes de alejamiento temporales. Pero el tribunal ha ordenado que se acelere la presentación de informes y ha programado la presentación de alegatos, lo que sugiere que está considerando la posibilidad de decidir sobre los fundamentos jurídicos de la invocación de poderes de la Ley sobre Extranjeros Enemigos por parte de Trump.

Cualquier fallo podría depender en parte de si los jueces aceptan las afirmaciones de Trump sobre el Tren de Aragua y sus supuestos vínculos con el gobierno venezolano, como ha insistido el gobierno.

El Departamento de Justicia escribió que “la determinación de si ha habido una ‘invasión’ o una ‘incursión predatoria’, si una organización está suficientemente vinculada a una nación o gobierno extranjeros, o si se han comprometido de otro modo intereses de seguridad nacional como para implicar la LEE, es fundamentalmente una cuestión política que debe responder el presidente”.

