¿Cómo un accesorio económico crea una nueva era de las ametralladoras que son utilizadas en los tiroteos en EU?

“ ¡Mamá, me dispararon! ”, recordó haber gritado cuando su madre salió corriendo descalza de su casa en el noroeste de Las Vegas. “ No pensé que sobreviviría, por la cantidad de sangre que tenía debajo ”, contó Caison.

El creciente uso de los dispositivos, los cuales también se conocen como fiadores automáticos, es evidente en el monitoreo de audio en tiempo real de disparos en todo el país, según muestran los dato s. En 2022, los sensores de audio monitoreados por una empresa de tecnología de seguridad pública, SoundThinking , registraron 75,544 rondas de presuntos disparos automáticos en zonas de 127 ciudades cubiertas por sus micrófonos, según datos recopilados por solicitud de The New York Times. Esa cifra significa un aumento del 49 por ciento con respecto al año anterior .

Últimamente, Peebles dijo que a menudo entraba de puntillas en la habitación de su hijo para asegurarse de que todavía está allí.

"Siempre me quedo sin palabras cuando lo veo", afirmó. "Él no es muy cariñoso, pero siempre quiero abrazarlo".

Por Ernesto Londoño y Glenn Thrush, The New York Times.