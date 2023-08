¿Qué sabemos de las ‘armas fantasma’ y por qué hay una disputa por ellas en Estados Unidos?

No prohibió la venta o posesión de piezas que se pueden ensamblar para fabricar armas caseras, pero sí exigió a los fabricantes y vendedores obtener licencias, marcar sus productos con números de serie y realizar verificaciones de antecedentes .

Nueva York- Los funcionarios del gobierno afirman que la popularidad de las armas se ha disparado en los últimos años, en particular entre los delincuentes que tienen prohibido comprar armas ordinarias . La regulación, emitida en 2022 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, amplió la interpretación del ente sobre la definición de “arma de fuego” en la Ley de Control de Armas de 1968 .

Por otro lado, un arma fantasma se vende en partes y se puede ensamblar en la casa de un comprador sin licencia para portar armas . Antes de que se implementaran las regulaciones federales en el gobierno de Biden, no había necesidad de pasar por una verificación de antecedentes para obtener los componentes de un arma fantasma. Se venden en línea como kits “hágalo usted mismo” y por lo general se envían como “armazón al 80 por ciento”. Eso significa que el arma está completa en un 80 por ciento y los compradores tienen que ensamblar el 20 por ciento restante .

El problema de las armas fantasma no se hizo muy conocido hasta 2013, cuando una de ellas fue vinculada con una masacre perpetrada por un pistolero que asesinó a cinco personas en las cercanías de Santa Monica College en California .

Las armas fantasma no son nuevas, pero son un problema cada vez mayor . Aunque los kits para ensamblar armas se han vendido desde la década de 1990, ese mercado en realidad no despegó sino hasta alrededor de 2009. Fue entonces cuando los vendedores de armas de fuego en California comenzaron a ofrecer armazones sin terminar para las series de armas AR-15 y AK-47, en un intento de eludir las leyes de armas de asalto del estado , según T. Christian Heyne, vicepresidente de políticas de Brady, una organización de prevención de la violencia armada.

Los discursos para promover su venta suelen prometer poco trabajo para el comprador. Un proveedor en línea aseguró que “el tiempo de ensamblaje no toma muchos minutos ” y agregó: “ En menos de una o dos horas, deberías estar estrenándola en el campo de tiro ”.

Según un informe de Everytown for Gun Safety , una organización de prevención de la violencia armada, un kit de ensamblaje de un AR-15 cuesta tan solo 345 dólares .

El atractivo de venta clave para muchos compradores era que no se requería que las armas fantasma tuvieran números de serie , la información crítica que las fuerzas de seguridad y aplicación de la ley utilizan para rastrear el arma desde el fabricante hasta el vendedor de armas y el comprador original.

Sin embargo, los analistas afirmaron que las armas fantasma no estaban relacionadas de manera desproporcionada con los tiroteos masivos. El problema más importante, según organizaciones de seguridad de armas, es que tienen un efecto enorme en la violencia armada cotidiana en las comunidades de color en todo el país. c.2023 The New York Times Company.

Por Annie Karni y Chris Cameron, The New York Times.