¿Qué pasó con la democracia en Venezuela?

Para esto se requería una nueva constitución que incluía nuevas herramientas, como los referendos, que permitían a los ciudadanos decidir la política. Significaba nuevas instituciones, llamadas “misiones”, que no pasarían por los antiguos organismos gubernamentales para prestar servicios a los pobres.

Y supuso un sistema en el que muchas personas resolvían sus problemas dirigiéndose directamente al presidente, escribiéndole cartas (conocidas como “papelitos”) en las que le pedían favores —un trabajo, un préstamo, una casa—, y Chávez les concedía sus deseos. A veces lo hacía en su programa de televisión, Aló presidente, en el que se dirigía a los ciudadanos durante horas y horas.

Izarra apoyó inicialmente este sistema. Pero acabó creyendo que la democracia directa era una ficción. “No existe”, dijo. “Es populismo”.

Al convertirse en el único hombre capaz de resolver los problemas del país, Chávez había socavado el Estado que se suponía que dirigía.

Chávez “era un hegemon”, dijo Gunson, refiriéndose a un líder hegemónico, que construyó un culto a la personalidad. “Era el líder mesiánico. Iba a llevarlos a la tierra prometida, y todo lo que había en medio era un estorbo para él: cualquier control y equilibrio, división de poderes, cualquier tipo de sociedad civil, prensa libre, todo lo demás. Es solo una molestia, se interpone en su camino”.

Pero el proyecto de Chávez “era una estafa”, dijo Gunson, “porque de lo que se trataba era de darle a Chávez más y más poder”.

En 2002, un grupo de militares disidentes y miembros de la oposición intentaron derrocar a Chávez en un efímero golpe de Estado. Poco después, los directivos de la poderosa compañía petrolera estatal del país protagonizaron una huelga nacional contra el gobierno que paralizó la economía durante meses.

Preocupado por la posibilidad de perder el poder, Chávez introdujo nuevas medidas de control, entre ellas la creación de una base de datos de ciudadanos que habían firmado en 2004 una campaña para derrocarlo en un referéndum. La lista constituyó el núcleo de un nuevo sistema de vigilancia.

Sin embargo, Chávez seguía gozando de una popularidad enorme. Los precios del petróleo habían repuntado y el país tenía mucho dinero. El Estado amplió la educación gratuita, las subvenciones, las becas y la atención médica. Los indicadores sociales se dispararon.

Era un icono de lo que los analistas llamaban la “marea rosa”, compuesta por líderes políticos de izquierda de toda Sudamérica que querían emular a Chávez.

Levitsky, coautor del libro Cómo mueren las democracias, describió los años entre 2004 y 2016 como un periodo de “autoritarismo competitivo”.

“El gobierno abusa del poder y viola los derechos de tal manera que la oposición está jugando en un campo de juego inclinado”, dijo. “Pero hay un campo de juego, hay una oposición y hay una competencia real por el poder”.

ESTO EMPEZÓ A CAMBIAR CUANDO CHÁVEZ MURIÓ EN 2013

Su sucesor elegido a dedo fue Maduro, su vicepresidente, quien carecía del carisma de su predecesor.

Pero el mayor problema del nuevo presidente era que los precios del petróleo estaban cayendo de manera abrupta y la economía —extremadamente dependiente del petróleo y apuntalada por los subsidios del gobierno que mantenían las mercancías baratas— comenzó a entrar en espiral.

Ese año, Maduro ganó por un margen estrecho en unas elecciones presidenciales reñidas. Al año siguiente, su gobierno respondió con violencia a las protestas airadas por la recesión económica.

El movimiento iniciado por Chávez estaba perdiendo popularidad, y Maduro iba a tener su muerte en sus manos. En una votación celebrada en 2015, la oposición se hizo con el control del poder legislativo, una gran amenaza para el relativamente nuevo líder.

Pero Maduro encontró una manera de consolidar el poder. En 2017 convocó la elección de un nuevo órgano que sería rival de la Asamblea Nacional. La votación para hacerlo fue vista por muchos como una farsa, incluso la empresa que contó los votos dijo que el recuento había sido alterado por al menos un millón de votos.

Las fuerzas de seguridad aplastaron una nueva ronda de protestas y, en las elecciones presidenciales de 2018, los aliados de Maduro prohibieron que participaran los mayores partidos de la oposición y los principales políticos. Maduro ganó.

“Fue entonces cuando Venezuela se acercó a la dictadura”, dijo Levitsky.

La inflación aumentó, las tiendas de alimentos se vaciaron y los niños estaban muriendo de desnutrición. Entonces, Estados Unidos impuso amplias sanciones a la industria petrolera del país, llevando a la economía al borde del colapso.

Desesperado por conseguir dinero, Maduro aflojó las riendas de la economía. Los productos empezaron a fluir y pronto el dólar estadounidense sustituyó al bolívar venezolano como moneda de facto del país.

Pero el costo de los alimentos y los medicamentos subió y la desigualdad se intensificó. El círculo cercano de Maduro se convirtió en sinónimo de corrupción, incluida una trama en la que un empresario, Alex Saab, fue acusado de hacerse con cientos de millones de dólares destinados a alimentar a los venezolanos que pasaban hambre.

EL ALEJAMIENTO DE CUALQUIER TIPO DE SOCIALISMO PARECÍA SER TOTAL

Como muchos venezolanos, Izarra, el exministro de Comunicación, aún tiene palabras de afecto para Chávez. Pero critica con dureza a Maduro.

Ahora, la preocupación de Maduro “no es la pobreza de Venezuela, no es la democratización de Venezuela, no es ‘el poder para el pueblo’”, dijo. “Es ‘el poder para sus cleptócratas’”.

Añadió que ahora en Venezuela “hay más razones para rebelarse” contra el partido gobernante que hace una generación, cuando Chávez llegó a la presidencia prometiendo derrocar a la élite.

Anatoly Kurmanaev y Isayen Herrera colaboraron con reportería desde Caracas.

Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, ubicado en Bogotá, Colombia. Cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. c. 2024 The New York Times Company.

Por Julie Turkewitz, The New York Times.