Daniel Dennett, filósofo estadounidense, nos previene de la Inteligencia Artificial: Es una “arma de engaño masivo”

Daniel Dennett .- Que destruya la confianza pública y privada. La civilización depende de la confianza y cuando se es capaz de fabricar gente falsa, la confianza se evapora. No quiero tener que preocuparme de si estoy hablando con una persona real o falsa y no voy a ser capaz de notar la diferencia. La tecnología es demasiado buena.

No sé a ti, pero a mí no me importa si tengo más nietos que mi vecino. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Los demás proyectos de los seres humanos son los que nos ponen a cargo del planeta, pero no nos dan la sabiduría para hacer bien el trabajo. Sin embargo, no podemos pedir a los delfines o a los elefantes que salven el planeta. Si alguien lo va a salvar, seremos nosotros.

Por María Traspaderne, Agencia EFE.