De 1968 a 2024, la Universidad de Columbia en Nueva York tiene una larga historia de protestas estudiantiles

NUEVA YORK- Las autoridades de Universidad de Columbia, que actualmente es el epicentro de las protestas pro palestinas en los campus universitarios estadounidenses, llegó la noche de ayer a un acuerdo de última hora con los activistas con el fin de limitar el alcance de sus protestas. Este acuerdo, con el que se logró evitar que fuese desmantelado los campamentos estadiantiles por la policial a la medianoche de ayer, da a los alumnos 48 horas para que limitar su protesta de a cuerdo ciertos términos, estos son; que reduzcan el número de casas de campaña, así como expulsar a los activistas que son ajenos a la universidad, además de prohibir “el lenguaje discriminatorio” y por último, cumplir las indicaciones policiales en cuanto a la seguridad. TE PUEDE INTERESAR: Protestas por la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia: las tensiones aumentan De este form, por un lado se protege el derecho a la libre expresión y por otro, se da una respuesta a las quejas en relación con la falta de seguridad que conjeturan tanto la presencia como la actividad de decenas de carpas ubicadas a la mitad del campus principal dela universidad ubicada en Nueva York, así como sobre los comportamientos presuntamente antisemitas por parte de algunos de los acampados en contra de otros estudiantes que son judíos. POLICÍA DE NUEVA YORK ESTÁ VIGILANDO LA SITUACIÓN Por su parte, la policía de Nueva York se mantiene alerta con el propósito de limitar el alcance en el exterior de la la universidad que pudieran derivar de las protestas, por lo que colocó vallas en la entrada del campus universitario, en Avenida Broadway, que es una de las más transitadas de la ciudad.

Hasta ahora, no hay certeza sobre si la desactivación de la protesta en la Universidad de Columbia tendría efectos inmediatos sobre las demás universidades que también se solidarizaron con movimientos estudiantiles pro palestinos, tales como las de Yale, Michigan o Berkeley, en distintos puntos del país. NEMAT SHAFIK, PRESISENTA DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA SE MANTIENE FIRME Lynn Greenky, profesora emérita de Comunicación y Estudios Retóricos en la Universidad de Syracuse, en su artículo “ Columbia president holds her own under congressional grilling over campus antisemitism that felled the leaders of Harvard and Penn“, publicado en The Conversation el pasado 18 de abril, hace un análisis sen realación cuando Shafik, así como tres colegas fueron interrogados por legisladores el 17 de abril de 2024, en relacióm con el antisemitismo en los campus universitarios. Greenky, hace en su artículo una comparación entre la sitiación actual en la Universidad de Columbia y lo sucedido a Claudine Gay, Liz Magill y Sally Kornbluth, las presidentas de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el MIT, respectivamente, con respecto al antisemitismo. En opinión de la profesora emérita en la Universidad de Syracuse “Shafik y los demás testigos que representaban a la Universidad de Columbia hablaron con mayor claridad moral sobre la cuestión de lo que constituye antisemitismo en el campus. Por supuesto, tuvieron la ventaja de poder ver primero qué sucede cuando tú no lo haces”. Tanto la presidenta de la Universidad de Columbia, omo David Schizer y David Greenwald, copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo del campus, además la copresidenta de la junta directiva Claire Shipman, añade Greenky “estuvieron dispuestos a reconocer su responsabilidad, e incluso su culpabilidad, en su incapacidad para reconocer y controlar el discurso de odio dirigido a los judíos en el campus. Shipman, en particular, dejó claro que Columbia está sufriendo una “crisis moral” en su campus”.

Durante el interrogatorio prosigue Greenky se hizo mención de los profesores Joseph Massad, Katherine Franke y Mohamed Abdu, a quienes algunos miembros del comité del Congreso indicaron que Massad, había descrito el 8 de octubre de 2023 el ataque de Hamás a Israel como “impresionante” e “innovador” en un artículoque él escribió, “con especial desprecio”. En respuesta Shafik se comprometió que Massad sería “destituido de su puesto como presidente del comité de revisión académica de Columbia, cuya función principal es “evaluar la calidad y eficacia del programa”, “fomentar la planificación y la mejora” y “proporcionar orientación para las decisiones administrativas”. Shafik también indicó que Massad podría ser despedido a pesar de que su puesto es permanente”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo repercute la guerra en Israel en la hostilidad contra judíos y musulmanes en EU y Europa? “Si bien algunos podrían argumentar que destituir a Massad como presidente, o despedirlo, infringe el derecho del profesor a la libertad académica de la Primera Enmienda, no está claro si esa afirmación lo salvará”, explica la profesora emérita en la Universidad de Syracuse. ESTUDIANTES DECIDEN MANTENER EL CAMPAMENTO PRO GAZA Los universitarios tomaron la decisión de mantenerse firmes en sus reclamos en cerca de un centenar de carpas, mismas que su múmero se incremento durante la noche y aún ondean banderas de Palestina y letreros en contra la guerra en Gaza. Los estudiantes están dispuestos a asumir las consecuencias de sus acciones por lo que reiteraron que continuarán en el lugar hasta que sean atendidos sus reclamos; entre ellos los universitarios exigen el cese al fuego en Gaza, además piden que la universidad deje de invertir en compañías “que están participando en el genocidio” de palestinos “y ganando dinero”, precisó a la prensa Darialisa Avila Chevalier, quien es la portavoz de los manifestantes.

Así mismo, Avila Chevalier asegura que desde que inició la guerra de Israel-Hamás los estudiantes han dejado oír su voz, sin embargo, “en lugar de escucharles, la universidad les está suspendiendo, está haciendo más difícil manifestarse en el campus”, y concluye explicando que “la injusticia está en Gaza, es la masacre de más de 40,000 palestinos, el que más de dos millones de personas hayan perdido sus hogares, el bombardeo de la población”. LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES INICIAN EN COLUMBIA Y SE EXTIENDE A OTRAS UNIVERSADES ESTADOUNIDENSES Lo que inició la semana pasada como una protesta de estudiantes de una universidad de élite de Nueva York en la exigen que se ponga fin a la guerra de Israel contra Hamás, se comvirtió en un movimiento mucho más grande, después de que alumnos de otras universidades de todo Estados Unidos también montaron campamentos. Si bien las protestas contra la guerra en la Franja de Gaza llevan meses, se vigorizaron tras del arresto de más de 100 manifestantes que estaban acampado en el campus de la Universidad de Columbia en Manhattan. Desde ese hecho, decenas de manifestantes han sido detenidos, y muchos de ellos se enfrentan cargos de allanamiento o de alteración del orden público.

Lo mismo sucedió en Connecticut cuando la policía arrestó a 60 manifestantes, entre ellos había 47 estudiantes, en la Universidad de Yale, después de que se decidieron no abandonar un campamento en la Plaza Beinecke. Por otra parte, en un campamento en colocado en campus de la Universidad de Michigan de casi 40 tiendas de campaña, nueve manifestantes contra la guerra de la Universidad de Minnesota fueron arrstados después de que la policía desmantelara un campamento horas después haber sido colocado frente a la biblioteca. Por su parte, la Universidad Politécnica del estado de California, Humboldt, dio a conocer que su campus va a permanecer cerrado y que se las clases serán a distancia, esto luego de que los manifestantes ocuparon un edificio, como consecuencia tres personas fueron detenidas. .

Ante la situación, la Universidad de Harvard en Massachusetts en un intento por adelantarse a las protestas decidio cerrar la mayoría de las puertas de acceso a su famoso Harvard Yard y colocó carteles en donde se adviert contra la instalación de tiendas de campaña o mesas en el campus sin permiso. Por último, manifestantes en la Universidad de California, campus Berkeley, que levantaron un campamento de alrededor 30 tiendas de campaña inspirados en los colocados en la de Columbia. UNIVERSIDAD DE COLUMBIA Y SU LARGA HISTORIA DE PROTESTAS CBSNews en una nota titulada “Columbia University has a long history of campus protests. Here’s a look back at some of them”, realizó una cronólogía de otras protestas que se han llevado a cabo en la Universidad de Columbia. “Los estudiantes de la Universidad de Columbia han utilizado el campus para organizar manifestaciones durante décadas. El alumnado de Columbia tiene una larga historia de activismo, haciendo oír su voz en algunos de los debates culturales más importantes del país”, detalla CBSNews. Aquí un recuento: 1. Protestas contra la guerra de Vietnam en 1968 De acuerdo a un informe del New York Times, en 1968, estudiantes que se contrarios a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam ocuparon varios edificios del campus; esta protesta tuvo una duración de una semana, hasta que la policía intervino provocando que algunos manifestantes resultaran heridas leves. 2. Protestas contra el apartheid en 1984

En 1984, alumnos hicieron protestas en contra del apartheid en la que pedían a la universidad que dejara de intervenir en Sudáfrica. En esta ocación los manifestantes decidieron concentrarse a la entrada del Hamilton Hall, que fue uno de los mismos edificios que fueron ocupados en las manifestaciones de 1968. 3. Protestas en respuesta a una agresión sexual en 2014 En respuesta al escándalo de Ray Rice, algunos estudiantes protestaron llevando colchones al campus con el objetivo de llamar la atención sobre el tema de las agresiones sexuales y en relación en el manejo por parte de la universidad a las violaciones que habían sido denunciadas. 4. Manifestación por el Cambio Climático en 2019 En marzo de 2019, alumnos de Columbia llevaron a cabo una de las manifestaciones más grandes en la ciudad de Nueva York durante una huelga nacional en protesta por el cambio climático; en esta ocasión estudiantes de más de 130 ciudades estadounidendes decidieron faltar a clases en señal de protesta. 5. Protesta por la guerra entre Israel y Hamás en 2023 Semanas después de que Hamás llevara a cabo un ataque en contra de Israel el 7 de octubre de 2023, cientos de estudiantes decidieron concentrarse en el centro del campus universitario con propósito de protestar por la decisión de la Universidad de Columbia de suspender durante el semestre a los grupos de “Estudiantes por la Justicia en Palestina” y “Voz Judía por la Paz”. LAS PROTESTAS DE 1968 ATARAPARON LA ATENCiÓN NACIONAL Y MUNDIAL Stefan M. Bradley, quien es el presidente del Departamento de Estudios Afroamericanos en la Universidad Loyola Marymount, en artículo “1968 protests at Columbia University called attention to ‘Gym Crow’ and got worldwide attention” publicado en The Conversation el 17 de agosto de 2018, narra los acontecimientos derevaron en la ques la primera protesta de la Universidad de Colombia.

Bradley, inicia su artículo relantando lo que sucedido en aquel entonces a H. Rap Brown quien era miembro del Comité Coordinador Estudiantil No Violento y afiliado del Partido Pantera Negra, cuando se dirigió a una multitud de residentes de Harlem en una manifestación comunitaria en febrero de 1967 y les dijo “si construyen la primera historia, hazla volar. Si regresan a escondidas por la noche y construyen tres pisos, quémenlos. Y si consiguen construir nueve pisos, es tuyo. Hazte cargo y tal vez los dejemos entrar los fines de semana”. El presidente del Departamento de Estudios Afroamericanos en la Universidad Loyola Marymount, describe que esta manestación fue “para protestar por la construcción de un gimnasio por parte de la Universidad de Columbia en Morningside Park, el único terreno que separa la universidad Ivy League del histórico barrio de clase trabajadora negra. El gimnasio, junto con el descubrimiento de que Columbia estaba afiliada al Instituto de Análisis de Defensa (un consorcio nacional de universidades emblemáticas y organizaciones de investigación que proporcionaban investigación sobre estrategias y armas al Departamento de Defensa de EE. UU.) incitó a los estudiantes a protestar por un mayor poder de toma de decisiones. en su universidad de élite”.

En opinión de Bradly, teniendo en cuenta los “sucesos clave de 1968”, a sí como la “ofensiva del Tet”, además de los “asesinatos de líderes nacionales”, también las” manifestaciones en la Convención Nacional Demócrata y los Juegos Olímpicos” y “las conyonturas internacionales en relación con la democracia”, “los levantamientos de Columbia merecen atención”. Bradly precisa que “Como detallo en mi libro, “Harlem vs. Columbia University: Black Student Power in the Late 1960s”, todos los temas de la década de 1960 y la Nueva Izquierda chocaron en el campus de Morningside Heights en Columbia. Los estudiantes se enfrentaron a la guerra de Vietnam, el racismo institucional, la división generacional, el sexismo, el ambientalismo y la renovación urbana, todo mientras intentaban encontrar fechas y asistir a clases”. Así mismo, señala que todo convergió en un “punto crítico el 23 de abril de 1968”, a tan solo unas semanas tras el asesinato del reverendo Martin Luther King Jr.; originando que “miembros del capítulo de Estudiantes por una Sociedad Democrática de Columbia” deidieran llevar a cabo una protesta en el campus con el propoósito de “denunciar la guerra”, además, “lo que muchos consideraban el gimnasio racista de Morningside Park. También asistieron miembros de la Sociedad Afroamericana de Estudiantes, o SAS, y atletas del equipo universitario de Columbia, conocidos como jocks. Seguidores del SAS se presentaron para retomar una pelea anterior que tuvieron con los deportistas que apoyaban la construcción del gimnasio”. Bradly narra en su artículo que el 23 de abril, los estudiantes que participaban en aquuela manifestación, hicieron intentos por “tomar el edificio administrativo pero fueron repelidos por la seguridad del campus”. Después, decidieron dirigirse hasta “el sitio de construcción del gimnasio”, entando ya ahí tumbaron las cercas y enfrentaron a la policía; y prosigue naarando que “desde el parque regresaron al campus donde finalmente lograron apoderarse de un edificio de aulas, Hamilton Hall. Al hacerlo, rodearon al decano de la universidad, Henry Coleman, quien optó por quedarse en su oficina con su personal. Para “proteger” a Coleman, varios deportistas montaron guardia frente a su puerta”. Lo que inició como una manifestación estudiantil, señala Bradly, combió cuando H. Rap Brown y otros activistas comunitarios se presentaron invitador por la Sociedad Afroamericana de Estudiantes. Estando ahí, prosigue Bradly, el grupo de estudiantes, Brown y los activistas comunitarios llegaron a un acuerdo en el que solamente “los negros deberían ocupar Hamilton Hall y que los activistas blancos deberían apoderarse de otros edificios”. Mientras que los manifestantes blancos tomaron otros cuatro edificios. Esta situación derivó a que los funcionarios de Columbia se vieran forzados a enfrentarse no sólo a una protesta estudiantil sino además “a una acción negra en el campus en el apogeo del Movimiento del Poder Negro. Por cierto, los activistas comunitarios destituyeron y reemplazaron a los deportistas como centinelas de la oficina del decano”. “Lo único que separaba a la institución blanca de élite de los rebeldes negros enojados era el parque en el que la universidad estaba construyendo un gimnasio en contra de la voluntad de muchos miembros de la comunidad”, explica El presidente del Departamento de Estudios Afroamericanos en la Universidad Loyola Marymount. Debido a esta situación, con el aval del alcalde de Nueva York, John Lindsay, los administradores de Columbia tomaron la decisión de poner punto final a las manifestaciones con la ayuda de 1,000 agentes de policía con el objetivo de despejar los cinco edificios que estanban siendo ocupados. Esto hecho derivó tanto en un caos como en la brutalidad, apunta Bradly, en contra de los manifestantes dejando a algugos de ellos con heridas debido a los golpes recibidos por las macanas de los policías cuando se resistieron al arresto. Bradly concluye su artículo expresando que “en mi opinión, los elementos de la rebelión de Columbia de 1968 son inspiradores e instructivos para los estudiantes, manifestantes y residentes de la comunidad de hoy”. PROTESTAS ESTUDIANTILES DIVIDEN AL PARTIDO DEMÓCRATA Las protestas estudiantiles pro palestinas extendidas por los campus universitarios en Estados Unidos evidencia evidencia las divisiones adentro del Partido Demócrata cuando este es un año electoral en que es fundamental para mostrar unidad ante su rival republicano. El ala izquierda de los demócratas se ha mostrado cercana a los estudiantes. Por su parte, tanto la gobernadora del estado, Kathy Hochul, como el alcalde Eric Adams, ambos demócratas del ala derechista y defensores del estado de Israel desde que inició la guerra en Gaza, han sido determinantes al decidir tomar distancia con los universitarios. En este sentido, Adams lleva varios días tomando una postura en contra de ellos, y ayer expresó que las protestas estaban siendo organizadas por “agitadores externos” a la universidad, “gente que no tienen nada que ver con el asunto y quieren agravar las cosas”. “La gente que protesta pacíficamente es una cosa, pero no andan arrojando botellas y sillas”, añadió el alcalde de Nueva York. En respuesta a Adams la congresista musulmana Ilhan Omar con un megáfono en mano, dijo: “Estoy increíblemente conmovida por vuestra valentía como cuerpo estudiantil, incluyendo vuestros propios cuerpos por delante, para levantaros en solidaridad y hacer que pare el genocidio que tiene lugar ahora en Gaza”. Y prosiguió con su mensaje diciendo “que le parecía profundamente doloroso” observar que, mientras el mundo descubre las fosas comunes en Gaza “nuestros medios de comunicación, políticos electos, nuestro presidente y nuestros líderes gastan su tiempo hablando de estas protestas”. Por su parte, Alexandra Ocasio-Cortez escribió en su cuenta de X que las protestas de los estudiantes no eran violentas, y que responder a ellas con un impresionante despliegue policial era “una respuesta peligrosa y temeraria, que representa el fracaso del liderazgo”. Por último, Chuck Schumer quien es el líder de la mayoría demócrata en el Senado, dijo “los campus universitarios -escribió Schumer en un comunicado- deben ser lugares de aprendizaje y debate. Todo americano tiene derecho a protestar, pero cuando esa protesta deriva en antisemitismo, abuso verbal, intimidación o glorificación de los ataques del 7 de octubre contra el pueblo judío, eso cruza una línea roja”. Con información de las Agencias EFE y The Associated Press, CBS News y The Conversation.

Leer Texto