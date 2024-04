Protestas por la guerra en Gaza en la Universidad de Columbia: las tensiones aumentan

Sin embargo, Hirsch no se dirigía a una ceremonia de graduación, sino a protestar contra la presidenta de la universidad, Nemat Shafik. El miércoles pasado, Shafik testificó en una tensa audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo en los campus universitarios , y al día siguiente llamó a la policía para vaciar un campamento de manifestantes que protestaban contra la guerra en Gaza y los vínculos de la universidad con Israel. Más de 100 estudiantes fueron detenidos .

Cerca de allí, dos estudiantes de Barnard vestidos con kufiyas, uno de ellos con una enorme bandera palestina, se dirigieron hacia el campamento tras asistir a una clase por Zoom en sus dormitorios. Dijeron que no lamentaban que el final de su año escolar hubiera estado dominado por los disturbios y las protestas. Uno de ellos dijo que la causa era más importante que su educación.

En la puerta del campus, cerca de la calle 117 Oeste, una madre y su hijo se despidieron con un abrazo. No revelaron sus nombres por motivos de seguridad. Ella había pasado por allí para verificar que estaba a salvo, después de que él le dijera que ya no se sentía seguro en la universidad.

Ha solicitado el traslado a otra universidad en otoño.

Karla Marie Sanford colaboró con este reportaje.

Katherine Rosman cubre a los personajes que generan noticias, a las figuras del poder y las personas que dejan huella en la ciudad de Nueva York.

Por Katherine Rosman, The New York Times.