Tensiones por la guerra entre Israel y Hamás alteran a los campus universitarios en Estados Unidos

Brown dijo el miércoles que, si bien la protesta es “ un medio de expresión necesario y aceptable en el campus ”, los estudiantes no pueden “ interferir con las funciones normales de la universidad ”. La escuela advirtió que habría consecuencias aún más graves si los estudiantes no respetan las restricciones sobre el tiempo, el lugar y la forma de las protestas.

“ La perturbación de edificios seguros no es aceptable, y la universidad está dispuesta a aumentar el nivel de los cargos penales por incidentes futuros de estudiantes que ocupen edificios seguros ”, señaló Brown.

La universidad señaló que los manifestantes estaban obstaculizando las actividades de sus compañeros, miembros del personal y docentes, e informaron el martes a los organizadores de la sentada que “deben poner fin a las acciones que obstruyen el aprendizaje de los estudiantes y las operaciones de la universidad, entre las que se incluye la sentada dentro de la Sala Founders”, dijeron Raymond y el decano de la universidad en un mensaje dirigido al campus el miércoles por la mañana.

Los estudiantes que estaban a cargo de la organización comentaron a The Associated Press que directivos universitarios amenazaron con llevar a los manifestantes ante un panel disciplinario si no abandonaban el inmueble. Alrededor de 50 estudiantes desafiaron la advertencia y pasaron la noche en el edificio. El miércoles por la mañana, los manifestantes realizaron un último mitin, entregaron cartas a Raymond y se dispersaron.

Por Michael Rubinkam, The Associated Press.