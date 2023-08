De acuerdo con un estudio, 18 mil personas fallecieron a causa de los huracanes en EU

Valiéndose del índice de vulnerabilidad social de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Parks dividió los condados estadounidenses entre el tercio menos vulnerable, el tercio más vulnerable y el tercio medio, categorías que a menudo se correlacionan con las personas más ricas, más pobres y de ingresos medios. En el caso de los vientos huracanados más fuertes, el tercio más vulnerable tuvo 57% del exceso de muertes y el menos vulnerable el 6%.

“En teoría los resultados del estudio tienen sentido, ya que los ciclones tropicales a menudo dejan a las comunidades vulnerables durante largo tiempo después de haber tocado tierra”, dijo en un correo electrónico el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

El centro de huracanes se ha percatado de esta situación cuando sus expertos inspeccionan los lugares afectados, así que intenta aumentar el compromiso de las comunidades con las poblaciones socialmente más vulnerables e incrementar la traducción de los avisos de tormentas a otros idiomas, dijo Brennan.

“No me sorprende, pero me entristece profundamente que el exceso de mortalidad sea mayor entre los sectores más vulnerables de nuestra población”, dijo Kerry Emanuel, científico de huracanes del MIT, que no formó parte del estudio. “Las personas más pobres con menos sitios hacia dónde evacuar y menos medios para irse son las que cargan lo peor del sufrimiento”.

Después de una tormenta, la gente necesita tener dinero “para hacer más que sólo sobrevivir día a día”, lo cual es la razón por la que los más pobres y más vulnerables sobreviven menos, dijo Jim Kossin, excientífico de huracanes de la NOAA que ahora labora en la First Street Foundation, un organismo sin fines de lucro que evalúa riesgos climáticos, que tampoco formó parte del estudio.

El hallar cuántas personas pierden la vida realmente a consecuencia de una tormenta es mucho más difícil de cuantificar que simplemente contar las muertes directas reportadas en los medios, señaló Kossin.