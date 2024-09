Debaten en Suiza el suicidio administrado por una Cápsula Sarco

La aparición de la cápsula Sarco, criticada incluso por los defensores acérrimos del derecho a morir, ha puesto en entredicho la postura de Suiza al respecto. En un discurso ante los legisladores el lunes, el mismo día en que, sin que las autoridades lo supieran, la cápsula estaba siendo utilizada por la mujer estadounidense, la jefa del departamento de asuntos de interior del país dijo que el dispositivo no era legal. La máquina, dijo, violaba la Ley de Sustancias Químicas por utilizar gas.

La ley suiza exige que quienes deseen poner fin a su vida acudan a un médico, quien debe confirmar que la persona es mentalmente competente y que no ha sido orillada a tomar la decisión por alguien con motivos ocultos. Si se confirma, el médico receta pentobarbital sódico, un tipo de sedante.

La cápsula Sarco (diminutivo de “sarcófago”) fue inventada por Nitschke, un médico australiano que lleva mucho tiempo defendiendo los procedimientos de muerte asistida. La cápsula se presenta como una forma de poner fin a la vida sin necesidad de tomar fármacos para personas mayores competentes y en uso de sus facultades mentales. Una vez encerrada dentro de la cápsula en el lugar deseado, la persona puede elegir cuándo pulsar un botón, que inyecta gas nitrógeno a la cámara.

En su sitio web, Last Resort se anuncia como la única organización en Suiza con acceso a las cápsulas Sarco, impresas en 3D, que están disponibles de forma gratuita para “usuarios cualificados”.

La policía suiza dijo que fue alertada de la muerte de la mujer el lunes a través de un bufete de abogados. El bufete se puso en contacto con la fiscalía local de Schaffhausen y dijo que esa tarde se había llevado a cabo un suicidio asistido mediante la cápsula Sarco en una cabaña del bosque en Merishausen, un municipio montañoso cercano a la frontera alemana.

Cuando se le pidió responder a los reportes sobre la detención de Willet, The Last Resort se remitió a una declaración publicada en su sitio web. “The Last Resort actuó en todo momento siguiendo el asesoramiento jurídico de sus abogados”, decía el comunicado. “El asesoramiento jurídico desde 2021 ha determinado sistemáticamente que el uso de Sarco en Suiza sería legal”.