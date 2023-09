Declara Michael Bloomberg, el mayor patrocinador del activismo contra el cambio climático a nivel mundial, la guerra a los plásticos

Aunque la nueva campaña, llamada Beyond Petrochemicals (Más allá de los petroquímicos), ha obtenido algunas victorias , la industria petroquímica es próspera y muy rentable, además de que los plásticos siguen siendo baratos y muy solicitados. Encima, la industria se está defendiendo con su propia estrategia de contraataque: Beyond Bloomberg (Más allá de Bloomberg) .

“ Si lo que están haciendo va a matar a todos, no me interesa cuán valioso se a”, señaló.

No obstante, aunque Bloomberg pueda estar dispuesto a gastar miles de millones de dólares en su campaña, la industria petroquímica no va a desaparecer. Solo se ha impedido la construcción de cinco plantas, pero se prevé que pronto se concluyan más de 100. c.2023 The New York Times Company.

Por David Gelles, The NewYork Times.