DeSantis y Haley aseguraron en el tercer debate del Partido Republicano de cara a las elecciones de 2024 que Trump no es el presidente que ahora necesita el país

Miami- Antes de este tercer debate, se pronostica que habría tensión entre la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ambos se ubican como los cercanos a Trump en los sondeos; sin embargo, fue escasa, y siendo la que más resaltó la que tuvo Haley con el empresario Vivek Ramaswamy, al que se refirió como “escoria” por hacer referencia a su hija.

“En el último debate, se burló de mí por unirme a TikTok mientras su propia hija usaba la aplicación durante mucho tiempo. Así que tal vez quieras cuidar de tu familia primero”, increpó Ramaswamy a Haley al responder una pregunta sobre si prohibirían esa red social acusada de espiar para China.

Un tanto molesta, Haley le solicitó que no se metiera con su hija en medio de un debate que, además de China, se hizo mención a la guerra de Israel en contra de Hamás, Ucrania, Irán, Venezuela y la lucha contra el fentanilo en la frontera sur con México.

Los aspirantes, el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el ex gobernador de Carolina del Sur Nikki Haley, el gobernador de Florida Ron DeSantis, el empresario estadounidense Vivek Ramaswamy y el senador de Carolina del Sur Tim Scott, el senador de Carolina del Sur Tim Scott, y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, además debatieron sobre la inflación, el aborto y la seguridad social.