Desde el inicio de la guerra en Ucrania aumentó el cambio de rublos a criptoactivos, asegura Christine Lagarde

En la conferencia sobre Innovación de 2022 organizada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), Lagarde asegiró que la cantidad de rublos que se cambian en criptoactivos se encuentra en “el nivel más elevado desde mayo de 2021”.

En opinión de Lagarde los criptoactivos son considerados una amenaza debido a que se llevan a cabo transacciones dudosas y criminales.

Rusia ahora los está usando con el propósito dea evadir las sanciones le fueron impuestas por su invasión a Ucrania, indica la presidenta del BCE.

Por otra parte, Lagarde precisó que en la caso de los refugiados ucranianos llegan a Eslovaquia, Hungría, Polonia y otros países con de bolsos llenos de billetes de grivnas, mismos que no pueden cambiar con rapidez a euros, ni a otras divisas europeas debido a que la moneda ucraniana ya no cotiza en el mercado de divisas y no hay tipo de cambio de referencia.

TE PUEDE INTERESAR:

António Guterres advierte a Rusia que no podrá ganar la guerra y que debe negociar

Hasta el día de hoy alrededor de 3.5 millones de ciudadanos ucranianos, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, se han visto obligados a abandonar su país como consecuencia de la invasión rusa, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

TE PUEDE INTERESAR:

México y Francia redactan petición de la ONU para que Rusia detenga la guerra en Ucrania

Aunque muchos cruzan las fronteras con sus ahorros, se ven impedidos de poder pagar sus necesidades fundamentales debido a que no pueden cambiarlos euros ni en otras divisas europeas ya que que el tipo de cambio que se les ofrece es exageradamente elevado o porque se les imponen unas comisiones impresionantes.

Es por esta razón que tanto la Unión Europea como el BCE buscan una manera de que puedan los refugiados ucranianos puedan cambiar el efectivo estableciendo un mecanismo de cambio que acepten los bancos y casas de cambio.

TE PUEDE INTERESAR:

La importancia estratégica de Mariúpol para Rusia

En este sentido, el diario “Financial Times” dio a conocer de que la Comisión Europea está en discusiones con el BCE para la creación de un mecanismo financiero que posibilite a los ucranianos cambiar parte de sus ahorros en grivnas a euros, y que para esto es necesario las garantías de los países de la UE para cubrir posibles pérdidas del valor de la divisa ucraniana.