Desde la Universidad de Texas, símbolo de la represión contra las protestas propalestinas

AUSTIN- La estudiante de tercer año de bioquímica, que pidió ocultar su nombre para proteger su identidad, aseguró a EFE que no se siente desanimada sino todo lo contrario: “No hay nada que me puedan hacer que se compare con lo que están pasando los jóvenes en Gaza”.

La respuesta de la principal universidad pública en Texas a las manifestaciones propalestina ha sido de las más duras del país: sin amagos de negociación con los líderes estudiantiles, la institución disolvió por la fuerza un campamento montado por los universitarios en un parque del campus.

Las imágenes del desalojo, en donde los agentes se llevaron por los brazos y las piernas a los estudiantes, les lanzaron gas pimienta e incluso arrestaron a un fotoperiodista, se convirtieron en un reflejo de la represión contra el movimiento estudiantil que se ha propagado por todo el país.

El gobernador del estado, el mediático político republicano Greg Abbott, ya dejó claro de qué lado está: “La Universidad y el Estado usarán todas las herramientas a su disposición para acabar rápidamente con todas las protestas ilegales en el campus”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter.