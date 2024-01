¿Donald Trump es un representante o un accidente de la historia?

Donald Trump no es un mutante telépata (eso supongo, aunque los verificadores de datos siguen trabajando), pero los debates acerca de cómo enfrentar su desafío al sistema político estadounidense giran en torno, en parte, a qué tanto se cree que se parece a la Mula de Asimov .

Sin embargo, después de cierto momento, me convencí de que estos intentos no solo eran en vano, sino contraproducentes . En parte, esto reflejaba consideraciones estratégicas: ya había pasado el momento indicado para una resistencia interna unificada y el frente unido de las instituciones de la élite había fracasado de manera espectacular para evitar que Trump llegara a la Casa Blanca . En parte, esto reflejaba mi idea de que la política de “resistencia” estaba llevando a las instituciones liberales a las profundidades de su propio tipo de paranoia y conspiracionismo .

En este debate, prácticamente me he cambiado de bando. En los inicios de la presidencia de Trump , yo era un apologista de las maquinaciones de la élite : quería la unidad del partido contra su candidatura en las elecciones primarias, una rebelión de convención contra su nombramiento, incluso la opción de la vigesimoquinta enmienda cuando al principio parecía superado por su cargo de presidente.

Pero, sobre todo, mi cambio fue producto de la lectura de nuestros tiempos como cada vez más irremediablemente populistas, permanentemente trumpistas en cierto sentido, con conflictos ineludibles entre las facciones internas y externas, los institucionalistas y los rebeldes, conflictos que parecía que tenderían a empeorar mientras los juegos de poder internos siguieran consolidando la creencia populista de que nunca se les permitirá gobernar de verdad a los de afuera.

No obstante, este cambio no significa que yo sea inmune a los argumentos que siguen retratando a Trump como alguien singular, como la Mula, con una capacidad para el caos que no puede igualar ningún otro populista. Esta singularidad puede verse en el fracaso de diversos candidatos republicanos que han tratado de imitar su estilo. Además, es razonable dudar que otro populista hubiera sido capaz de ir tan lejos hasta llegar al vergonzoso 6 de enero de 2021, o que hubiera podido inspirar a tantos seguidores.

Así que, por mucho que me parezca tan poco convincente el caso judicial de la descalificación según la decimocuarta enmienda, casi puedo ver el futuro regreso a la normalidad que algunos de sus defensores parecen estar imaginando.

Empecemos con una decisión 7 a 2, quizás redactada por Brett Kavanaugh, que descalifique la candidatura de Trump. Después habría gran vociferación e ira que se desarrollaría y se resolvería principalmente en internet. Luego llegaría una sensación de alivio para los funcionarios republicanos que pasarían a unas elecciones primarias de Nikki Haley contra Ron DeSantis. Posteriormente, surgirían diversas opciones de terceros partidos y pseudosaboteadores con el respaldo de Trump, pero fracasarían. Después, sería muy posible que tuviéramos una presidencia de DeSantis o de Haley, en la que la lealtad partidista uniría a los republicanos con su nuevo dirigente y un Trump envejecido finalmente se apagaría.