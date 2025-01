Donald Trump pide detener sentencia en caso de pagos irregulares a una actriz porno

NUEVA YORK- La defensa del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá paralizar la sentencia que está prevista llevarse a cabo el próximo viernes en su juicio de Nueva York, esto por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels

El principal argumento de los abogados de Trump ha sido que el presidente electo tendría inmunidad al ser el próximo mandatario del país, pero el juez Merchan citó varias normas que no ordenan detener una sentencia por tales razonamientos.

Su equipo prepara la apelación a los últimos fallos del tribunal, quien rechazó la solicitud de desestimar el caso de 34 delitos por el pago secreto a la estrella porno Stormy Daniels.

Los abogados de Trump indican en un documento presentado ante la Corte que el republicano planea apelar el fallo del tribunal, que denegó las peticiones de la defensa de anular el veredicto de culpabilidad y de desestimar el caso argumentando que posee inmunidad presidencial.

“El tribunal debe anular la audiencia de sentencia programada para el 10 de enero de 2025 y suspender todos los plazos adicionales en el caso hasta que las apelaciones por la inmunidad del presidente Trump se resuelvan”, escriben.

Según la interpretación de los abogados, iniciar esta apelación pone en pausa automática los procedimientos judiciales posteriores.

Fue la semana pasada que Merchan anunció que dictaría sentencia el próximos viernes en el caso de Trump en Nueva York, aunque adelantó que no incluiría una pena de cárcel, especificando que esa pena está “autorizada por su culpabilidad”, pero ya no es vista por la Fiscalía como “una recomendación práctica”.

El juez ordenó al acusado a que comparezca en persona o virtualmente el viernes a las 9:30 de la mañana hora local (14:30 GMT) para escuchar la sentencia.

El republicano, que volverá a la Casa Blanca solo diez días después de la sentencia, tildó el viernes pasado de “ataque político ilegítimo” la decisión de Merchan.

Cabe destacar que esta sentencia hará historia porque será la primera vez que un presidente condenado por un delito grave asume la más alta magistratura de la nación.

Las acusaciones contra Trump no son por el pago en sí de los 130 mil dólares a Daniels, sino por cómo se realizó la transacción y el intento de ocultar documentos en 2016, durante la campaña electoral, a fin de que Daniels no diera a conocer a la opinión pública que afectara al republicano.

Fue hoy que el Congreso de Estados Unidos certificó el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, que volverá al poder el próximo 20 de enero.

En una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes que transcurrió sin incidentes, el Legislativo certificó que Trump recibió 312 votos en el Colegio Electoral, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtuvo 226.