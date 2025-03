Activistas y familias piden justicia para víctimas de incendio de estación migratoria en Juárez

Jessica Núñez, representante legal del IMUMI afirmó que las víctimas indirectas no han recuperado sus derechos y señaló que los familiares han cargado con todos los gastos de las recuperaciones, ya que muchos de ellos se mudaron a México y perdieron sus empleos.

“Señora presidenta, autoridades de justicia, ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia!”, afirmaron los activistas y familiares de las víctimas en una carta.

La misiva fue dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum; al fiscal Alejandro Gertz Manero; a Francisco Garduño, titular del INM; y a Yuriria Rodríguez Estrada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Sociedad.

La coordinadora jurídica del IMUMI, Lorena Cano Padilla, quien representa a ocho víctimas sobrevivientes, explicó que actualmente la situación jurídica de Francisco Garduño se encuentra en una suspensión condicional del proceso.

“Él tiene el plazo de un año para cumplir con todos los requisitos, digamos, que le impuso el juez de control. Uno de ellos es esta disculpa pública y acreditar que ha reparado a todas las víctimas. Ha pasado cerca de un mes y él tiene un año. Lo que nosotros impugnamos de esta decisión del juez fue que Garduño no ha reparado a nadie. Reparó el Estado por la violación a los derechos humanos, pero Garduño como imputado no ha reparado a nadie”, comentó la abogada.

Ada Quintero, madre del sobreviviente Bryan Eduardo, afirmó que la tragedia representó un duro golpe para las familias y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que tenga empatía y las autoridades permitan a los migrantes comunicarse en casos de emergencia al momento de ser detenidos.

“Yo veo a mi hijo y me ruedan las lágrimas pensando que por el sueño americano él pudo perder su vida en manos del Estado mexicano. Lo que yo quisiera es que destituyan a ese señor”, expresó.

“Ellos se quedan con las secuelas, yo nunca me he atrevido a preguntarle lo que vivió ahí, nadie de ellos tuvo el valor de ayudarle. Es triste darse cuenta que ellos pudieron haber evitado que pasara lo ocurrido, solamente porque no vino una orden de su superior”, lamentó.

TE PUEDE INTERESAR: Alistan nuevo contrato para seguridad en estaciones de INM

Padres de Milton Alexis Melara, migrante fallecido, lamentaron los hechos ocurridos hace dos años y expresaron su tristeza por no tener la presencia de su hijo.

“Él era el que nos daba el sustento de cada día. Él iba con un propósito: hacer su casa y sus cosas, y poder darnos una mejor vida a su familia y nosotros queremos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas paguen con cárcel”, mencionaron.