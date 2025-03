Radio Free Europe da la batalla por su existencia tras los recortes de Trump

PRAGA- La decisión fue anunciada el 15 de marzo, en medio de medidas de ahorro y acusaciones de Elon Musk, asesor de Trump, de que la emisora es “de un izquierdismo de locos»”y que, con un presupuesto anual de unos 150 millones de dólares, necesita excesivos recursos.

Esto ha desencadenado un litigio en los tribunales contra la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales, que supervisa la política pública de medios, con lo que RFE/RL quiere asegurar el dinero aprobado por el Congreso para el actual año fiscal, del que quedan por desembolsar 77 millones de dólares. La argumentación de RFE/RL es que es el Congreso y no el Gobierno federal el que tiene la potestad de decidir el futuro de la emisora.

“No somos empleados del gobierno estadounidense, no somos como Voice of America (la Voz de América), que sí son empleados federales”, declaró a Efe Nathan Hodge, director regional para Rusia, sino “una organización sin ánimo de lucro registrada en EE.UU. y, aunque fuimos históricamente financiados por el Congreso, somos capaces de encontrar fuentes alternativas”.

BATALLA DE IDEAS

Desde los años de la Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética, la emisora asumió una cruzada por la libertad de prensa en los países comunistas, tras entender que aquello era una “guerra de ideas”.

“Donde operamos no es nuestra decisión: es una decisión del Congreso norteamericano, que decide donde la libertad de prensa está más amenazada”, indica Hodge, que dirige también el canal Current Time TV de RFE, que llega a Rusia, el principal país de interés de RFE, a través de YouTube.