Donald Trump promete ser el “protector” de las mujeres un mitin en el estado clave de Pensilvania

POSTURAS DE TRUMP Y HARRIS EN CUANTO AL ABORTO

En relación con el tema del aborto, que es considerado uno de los puntos esenciales de cara a las elecciones en noviembre y en específico en este sector de la población, el candidato republicano preciso que, de lograr la victoria, las mujeres “ya no pensarán en el aborto”, debido a que se sentirán “felices, sanas, confiadas y libres”.

Por su parte, la candidata demócrata Kamala Harris se comprometió a proteger la interrupción del embarazo a través de una ley federal, en tanto que Trump ha señalado que cree en las excepciones a las restricciones al aborto en los casos de violación, además del incesto y cuando está en peligro la vida de la madre.

DESDE EL FIN DE ROEVS.WADE HAY MÁS MUJERES ACUSADAS DE DELITOS VINCULADOS AL ABORTO

En el año ulterior a que la Corte Suprema de Estados Unidos tomara la decisión de poner fin al derecho al aborto a nivel nacional, es más común que las autoridades imputen a las mujeres de delitos vinculados a su embarazo, de cuerdo a un nuevo estudio, no obstante a casi nunca se las acuse de haber violado la prohibición a la interrupción del embarazo.

De acuerdo al estudio “New Pregnancy Justice Report Shows High Number of Pregnancy-Related Prosecutions in the Year After Dobbs” realizado por Pregnancy Justice, que es una organización de defensa de los derechos de la mujer, por lo menos 210 mujeres de todo el país fueron acusadas de delitos relacionados con sus embarazos desde que la Corte Suprema anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade en 2022.

Pregnancy Justice, precisa que esta es la cifra más alta en un periodo de 12 meses en proyectos de investigación que se han realizado desde 1973.

Wendy Bach, quien es profesora de la facultad de derecho de la Universidad de Tennessee y una de las investigadoras principales del estudio, detalló que uno de los casos que encontraron fue el de una mujer que decidió dar a luz en su casa a un bebé fallecido a los seis o siete meses de embarazo. Bach comentó que cuando la mujer fue a realizar los trámites para organizar el funeral, la funeraria avisó a las autoridades por lo que la mujer fue acusada de homicidio.

Debido a las disposiciones de confidencialidad del estudio, Bach no revelar más detalles del caso. Sin embargo, este es uno de los 22 casos que se describen en el estudio en los que falleció un feto o un bebé.

“Es un entorno en el que la pérdida del embarazo es potencialmente sospechosa desde el punto de vista penal”, precisó en una entrevista Lourdes Rivera, quien es la presidenta de Pregnancy Justice.

Las investigadoras indican que el registro de casos que es desde el 24 de junio de 2022 hasta el 23 de junio de 2023 es menor al real, de igual forma que en las versiones anteriores.

Siendo así, que no pueden aseverar que entre 1973 y 2022 no existieran tantos casos como los que surgieron después de la sentencia Dobbs.

Por otra parte, durante el periodo anterior, hallaron más de 1,800 casos, habiendo un máximo de 160 en 2015 y 2017.

Por último, en la mayoría de los casos que surgieron tras el fin de Roe están incluidos cargos por abuso infantil, así como negligencia o en los que el feto figuraba como víctima; no obstante, Pregnancy Justice señala que la mayoría de estas imputaciones no necesitan pruebas de que el bebé o el feto hayan sufrido daños reales.

Con información de las Agencias EFE y The Associated Press.