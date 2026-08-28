Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

KIEV.- Las fuerzas rusas reanudaron el viernes sus bombardeos con drones sobre la región de Kiev, en Ucrania, y alcanzaron más de una docena de edificios de apartamentos y almacenes en el segundo día consecutivo de ataques aéreos, informaron las autoridades.

Las prolongadas incursiones aéreas en Kiev el jueves paralizaron prácticamente la capital ucraniana durante 15 horas, indicó el Ministerio de Exteriores, asfixiando la economía y alterando gravemente la vida civil más de cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra su vecino.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia amenaza con ataques contra objetivos militares del Reino Unido y con ‘consecuencias catastróficas’

Las alertas aún más prolongadas son una realidad diaria en regiones más cercanas a la línea del frente, añadió.

En la región de Jersón, en el mar Negro, donde en la víspera bombas planeadoras obligaron a una planta combinada de calor y electricidad a cerrar, las autoridades pronosticaron un invierno de cortes prolongados y pidieron a la población que se mudara a otro lugar si podía.

Los ataques rusos en la región de Kiev causaron daños en 14 almacenes, 16 viviendas particulares, tres edificios de apartamentos y 16 vehículos, dijo el viernes Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Un segundo dron impactó en el mismo lugar tras la llegada de los equipos de emergencia, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias, en lo que el ejército califica como un “doble golpe” contra los socorristas.

UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron durante la noche un almacén en la región de Kiev donde se guardan misiles de crucero Flamingo, de producción ucraniana, y combustible para propulsores de cohetes.

Funcionarios ucranianos no confirmaron de inmediato la afirmación rusa, y The Associated Press no pudo verificarla. Ataques recientes han dañado numerosos almacenes en la capital y en su región, incluyendo instalaciones donde se almacenan libros, alimentos y otros bienes de consumo.

Los ataques se extendieron hasta entrado el día, y Tkachenko pidió a la población que se quedase en lugares seguros y respetasen las alertas de incursión aérea.

Rusia está lanzando pequeñas cantidades de rápidos aviones no tripulados a reacción en oleadas, en un intento de paralizar la capital, según Andrii Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.

“El objetivo es agotar las defensas aéreas y a la población”, manifestó Kovalenko en redes sociales el viernes.

Las autoridades de la región de Kiev señalaron que la calidad del aire empeoró debido a los ataques y advirtieron a los residentes en algunas zonas que mantuvieran las ventanas cerradas y limitaran el tiempo al aire libre.