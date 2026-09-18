Califica Stellantis México como especulaciones traslado de producción de RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan

El portal especializado Automotive News publicó esta semana un artículo en el que asegura que Stellantis está analizando el costo de trasladar una parte de la producción de sus pick up de México a Estados Unidos.

La armadora automotriz Stellantis México calificó como “especulaciones” la información que sugería que la compañía está analizando la posibilidad de trasladar la producción de la camioneta Ram Heavy-Duty, que actualmente se ejecuta en Saltillo, a su planta en Michigan, en Estados Unidos.

La publicación dice que la armadora había contactado con proveedores para evaluar la viabilidad comercial de trasladar la producción de camionetas RAM de servicio pesado de México a Michigan, mientras el fabricante de automóviles lidia con los aranceles de importación.

En respuesta a esa información, Stellantis México dejó en claro que “la nota original de Automotive News utilizó especulaciones y no hay una postura oficial dado que la información no salió de Stellantis”.

LAS PICK UP

De la producción de vehículos ligeros en México, las pick ups representan el segundo segmento que más se produce y exporta en el país, pues solamente es superado por las SUV’s. Asimismo, es uno de los más ha crecido según las últimas cifras.

En su último reporte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz indicaba que en el periodo enero-agosto 2026, la producción de pick ups en México (de todas las marcas) fue de 844 mil 847 unidades y esto significó una variación de 18.9 por ciento contra el mismo periodo de 2025; asimismo, este segmento representó el 31.9 por ciento de la producción total de vehículos ligeros en el país.

En el mismo periodo se exportaron 736 mil 740 pick ups en el país y significó una variación de 18.6 por ciento contra 2025. Representaron un 32.7 por ciento del total de vehículos ligeros que se exportaron durante enero-agosto 2026.

En el caso específico de Stellantis, las cifras recientes del Registro Administrativo de la Industria Automotriz del INEGI indicaban que en el periodo enero-agosto la producción de Crew Cab fue de 83 mil 379 unidades, número ligeramente arriba de las 82 mil 654 del mismo periodo de 2025.

La producción de la RAM 1500 fue de 48 mil 547 unidades, muy por encima de las 3 mil 036 unidades del mismo periodo de 2025; asimismo, la producción de la RAM 4000 fue de 52 mil 969 unidades contra 43 mil 040 del enero-agosto de 2025.

En el caso de las exportaciones, de la RAM 2500 fueron 160 mil 474 unidades, por encima de las 95 mil 870 del mismo periodo de 2024. Aunque su principal mercado es Estados Unidos, con 135 mil 449 unidades, también llega a países como Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Guatemala, Honduras, Islandia, Israel, Kuwait, Mongolia, Nueva Zelanda, Omán, Puerto Rico, Suecia y Uruguay.