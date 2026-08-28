Rusia amenaza con ataques contra objetivos militares del Reino Unido y con ‘consecuencias catastróficas’

Esto se produjo un día después de que Moscú acusara a Ucrania de atacar un centro comercial en Donetsk, ciudad controlada por Rusia, con misiles británicos Storm Shadow, hiriendo a civiles, entre ellos niños.

Según los informes, Rusia advirtió que podría atacar objetivos militares británicos dentro y fuera de Ucrania si Kiev utiliza misiles de crucero británicos de largo alcance contra objetivos en lo profundo del territorio ruso.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que Gran Bretaña estaba “a un paso” de convertirse en cómplice legal de lo que describió como “terrorismo” dirigido contra civiles, y advirtió que no cambiar de rumbo tendría “consecuencias catastróficas”, de acuerdo a un informe.

“Hemos advertido repetidamente que cualquier instalación y equipo militar británico en Ucrania y fuera de sus fronteras podría ser objetivo de ataques en respuesta a los ataques ucranianos contra territorio ruso llevados a cabo con armas británicas”, dijo Zakharova en un rueda de prensa en Moscú.

Instó a los líderes británicos a que “abandonen de inmediato, de la manera más resuelta e inequívoca, la línea hostil y agresiva” para evitar que el conflicto escale a un “nivel completamente nuevo”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, visitó Ucrania el 24 de agosto con motivo del Día de la Independencia, fecha en la que anunció que un contratista de defensa podría divulgar información clasificada sobre los componentes británicos utilizados en el misil de crucero de largo alcance SCALP, en un momento en que Ucrania y Francia buscan establecer líneas de ensamblaje en Ucrania, según informó el gobierno del Reino Unido.

El misil SCALP, la versión francesa del Storm Shadow británico, puede alcanzar objetivos a más de 250 kilómetros de distancia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el Reino Unido estaba “participando en la guerra” y “echando leña al fuego”.

Un portavoz del Ministerio de Defensa británico declaró a Reuters que Londres apoyaba incondicionalmente a Ucrania y se comprometía a proporcionarle el equipo que Kiev necesitaba para defenderse de la invasión ilegal del presidente Vladimir Putin.

“Rusia no debe tener ninguna duda sobre la determinación de este gobierno de oponerse a la agresión rusa en Ucrania y al Reino Unido y nuestros aliados”, dijo el portavoz.

Durante su visita a Kiev , Burnham también respondió a Moscú, condenando las “escandalosas amenazas” de Rusia y afirmando que el apoyo de Gran Bretaña a Ucrania no flaquearía.

Rusia también advirtió a Gran Bretaña el 17 de agosto que pagaría un “precio” después de que The Times informara el 15 de agosto que drones de fabricación británica suministrados a Ucrania se utilizaron para atacar objetivos militares e industriales dentro de Rusia por primera vez.

El Ministerio de Defensa británico no confirmó si se habían utilizado drones británicos en los ataques.

Zakharova hizo estas declaraciones mientras el presidente Donald Trump restaba importancia a las preocupaciones sobre una guerra a mayor escala, y declaró a Axios en una entrevista telefónica el jueves que no le preocupaba que Rusia atacara a un miembro de la OTAN.

Sergei Naryshkin, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, conocido como SVR, confirmó el jueves que se reunió con el director de la CIA, John Ratcliffe, en Moscú a principios de esta semana, según informó Reuters.

Naryshkin calificó la reunión de rutinaria y afirmó que en ella se trataron temas que entran dentro del ámbito de competencia de sus servicios de inteligencia.