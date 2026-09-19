El divorcio inunda las redes sociales gracias a que los creadores encuentran audiencia y apoyo al compartir sus penas

NUEVA YORK- En los “feeds” de Instagram, que suelen estar repletos de contenido cuidadosamente curado y artificial, una publicación reciente de Monette Wagner destacó por su franqueza conmovedora. Con la mirada dirigida directamente a la cámara, Wagner, de 36 años y madre de tres hijos, dijo en el video: “El divorcio puede sentirse como una muerte”. En lo que parece un diario digital, Wagner ha publicado videos en tiempo real sobre las emociones y los cambios en su vida que han acompañado a su reciente divorcio. Alcanzar la independencia financiera, adaptarse a la crianza compartida y superar el dolor de la ruptura son temas frecuentes en sus publicaciones en Instagram.

Un número cada vez más grande de personas, en su mayoría mujeres, comparten historias sin filtros sobre su divorcio, a la vez que ofrecen y solicitan consejos en las redes sociales. Más allá del estigma que rodea las charlas sobre una ruptura matrimonial, el contenido brinda un espacio tanto para que los creadores sanen como para que sus seguidores se identifiquen con ellos y reflexionen sobre sus propias experiencias y emociones. Wagner, quien es fotógrafa profesional en Indianápolis, ya tenía una plataforma en Instagram donde compartía y promocionaba su trabajo, pero recientemente orientó su página hacia esta faceta más vulnerable de su vida. Junto a publicaciones sobre los momentos más difíciles, también comparte las lecciones aprendidas y reflexiones más optimistas. Ha publicado sobre su deseo de reconectar con la persona segura y curiosa que era hace más de una década, antes de conocer a quien es ahora su exesposo, y ha vuelto a tomar pasiones de su adolescencia como andar en patineta y aprender técnicas de DJ. “Quería mostrarles a mis hijos que se puede seguir siendo fuerte incluso en estos días difíciles. Quería mostrarles la fuerza de la esperanza”, manifestó. “Me siento más segura. Me siento resiliente. Siento que he afrontado mi miedo a mostrarme vulnerable y a exponerme tal como soy, como mi yo auténtico”. REDES SOCIALES ESTÁN REPLETAS DE CONTENIDO RELACIONADO CON EL DIVORCIO En TikTok, donde ciertas categorías de contenido específico a veces reciben un sobrenombre propio mediante los sufijos “-tok” o “Tok”, los contenidos que profundizan en las crisis matrimoniales han sido bautizados como “Divorce-tok”, “el TikTok del divorcio”. El nivel de detalle que los creadores deciden revelar sobre su divorcio y su matrimonio varía considerablemente. Algunos, como Wagner, no publican nada sobre sus exparejas. Otros ofrecen relatos detallados de los problemas en su matrimonio y del proceso, a veces complicado y prolongado, de finalizar el divorcio.

Al mundo voyerista de las redes sociales le encantan los videos tipo relato de vivencias, en los que los creadores hablan como si charlaran por teléfono con un amigo, sin omitir detalles. Algunos creadores publican videos ocasionales, mientras que otros hacen de este formato el eje central de sus plataformas. En internet también surgen periódicamente tendencias relacionadas con el divorcio, como los videos del “verano de la divorciada atractiva” de esta temporada o los clips o videos cortos que muestran el “cambio de imagen”, la transformación física y, en muchos casos, emocional, tras la ruptura. La etiqueta #divorce (divorcio) acumula millones de publicaciones tanto en TikTok como en Instagram. Jen Hamilton, enfermera de obstetricia y parto con más de 5 millones de seguidores en TikTok, compartió recientemente los detalles concretos de su divorcio. Hamilton ha explicado que su marido llevaba lo que ella calificó como una “doble vida” con otra pareja, y ha publicado videos de ella misma en los que llora, bromea y, en general, asimila la noticia sin perder su optimismo característico. En una publicación de tono más festivo, Hamilton compartió fotos y videos de lo que habría sido su 14to aniversario de bodas, y reconoció la ocasión con una fiesta que bautizó como el “Día de la Jendependencia”, con un juego de palabras con su nombre. Más de una docena de amigos y compañeros de trabajo la acompañaron en su casa de Carolina del Norte mientras ella quemaba las sábanas de su cama y brindaba por su futuro más allá de su matrimonio.

“Siento que, si comparto mi dolor con ustedes, no me siento tan sola, porque hay muchísimas otras personas pasando por lo mismo exactamente”, dijo en un video publicado en julio. Añadió que, de ese modo, sus seguidores se sienten menos solos también. Aunque algunos hombres han publicado contenidos similares, las mujeres constituyen la gran mayoría de creadores que hablan sobre el divorcio. CREADORES AYUDAN A FOMENTAR UN SENTIDO DE COMUNIDAD Y APOYO Muchos de estos creadores afirman que no comparten sus historias para despertar lástima o compasión, sino con la esperanza de crear una comunidad en línea con personas que han pasado por experiencias similares. Alex Daly, una creadora de 41 años quien vive en Filadelfia, comenzó a publicar contenido sobre su divorcio unos tres años después de haber pasado por él. Una vez que sintió haber procesado sus emociones respecto al tema, tuvo ganas de hablar de ello. Su objetivo es llegar a personas que “aún están en pleno proceso, porque es una situación realmente difícil”, manifestó. “Puede generar una sensación de soledad y aislamiento enormes. Puede sentirse como que eres la única persona que está pasando por eso”, agregó Daly.

Sus seguidores le han expresado su agradecimiento y le han dicho que ella expone lo que ellos mismos piensan y sienten. “Me haces sentir normal”, es el mensaje que refirió que le envían algunas personas. Parece paradójico que un tema que puede resultar difícil o incómodo de hablar con la familia y los amigos sea, al mismo tiempo, uno que a algunos les resulta cómodo compartir con millones de desconocidos en línea. No obstante, establecer conexiones digitales puede resultar mucho más sencillo que hacerlo en persona, según Tasha R. Dunn, profesora asociada de la Universidad de Toledo. Dunn investiga la relación entre las experiencias vividas y los medios de comunicación, incluida la forma en que mostramos nuestras vidas en las redes sociales. “Existen pocos grupos de apoyo para divorciados en las comunidades, pero uno tiene al alcance de la mano, en su teléfono o computadora, la posibilidad de encontrar a personas que han vivido literalmente su misma experiencia”, dijo Dunn. “Es posible que la gente se sienta un poco más segura publicando ese contenido que organizando una reunión presencial y diciendo: “Vengan todos: voy a compartir mi experiencia”. LA HONESTIDAD FOMENTA LA VIRALIDAD, PERO LAS PUBLICACIONES PUBLICAS CONLLEVAN ALGUNOS RIESGOS La franqueza que hace tan popular al contenido sobre el divorcio también puede ser perjudicial para quienes lo publican si se encuentran inmersos en un proceso legal. Jackie Combs, abogada especializada en derecho matrimonial y de familia en Los Ángeles, refirió que ella no recomienda compartir públicamente en internet ninguna información relacionada con su divorcio, especialmente quejas personales o detalles íntimos. “Cada “reel” (video corto) que usted publica y cada contenido relacionado con eso, debe asumir que alguien lo está viendo y que podría utilizarlo como prueba si fuera necesario”, agregó. En redes sociales, la propia Combs comparte con frecuencia contenido sobre el divorcio, donde habla de la importancia de la independencia financiera y de los acuerdos prenupciales. Explicó que las redes sociales desempeñan un papel clave a la hora de “desestigmatizar” el divorcio y mostrar a la gente que “no es el fin, sino simplemente un cambio de rumbo”. Creadoras como Wagner y Daly también pueden ser objeto de un intenso acoso en línea y negatividad. Daly dijo que ha recibido mensajes y comentarios de personas que manifiestan que “arruina la vida de las personas” o que carece de principios éticos. Ella puntualizó que intenta no permitir que esos comentarios o interacciones la afecten, ya que esas personas desconocen lo que ocurrió en la intimidad de su matrimonio o quién es ella realmente. La negatividad “simplemente demuestra que el divorcio todavía sigue rodeado de estigma y tabúes”, añadió Daly. Así que eso la mantiene motivada para “compartir que el divorcio no tiene por qué ser el final de la vida y cómo, en realidad, puede ser un comienzo sorprendente”. Por Kaitlyn Huamani, The Associated Press.