Frankie Muniz abre el corazón y revela la difícil etapa que atraviesa

Desde el pasado abril, con la serie ‘Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta’, el rostro de Frankie Muniz regresó a ser uno de los más presentes en la plataforma Disney+ y en redes sociales, y aunque pareciera que vive su “segundo aire” en la fama y el triunfo, en su vida personal no es lo mismo, al confesar que está pasando por una crisis emocional.

Frankie Muniz recurrió a su perfil de Instagram para compartir el proceso que lo tiene en una etapa de reflexión y en el que, según sus seguidores, contrasta con el éxito que tiene no solo con esa serie, sino también con su desempeño como corredor de autos.

“Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que ruego despertar. Todo se ha sentido pesado, confuso y como si se estuviera desmoronando al mismo tiempo”, dijo el intérprete de ‘Malcolm’.