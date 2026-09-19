Frankie Muniz abre el corazón y revela la difícil etapa que atraviesa
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El actor de ‘Malcolm’ compartió en redes sociales que las últimas seis semanas han sido especialmente complicadas y que enfrenta un proceso de transformación personal
Desde el pasado abril, con la serie ‘Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta’, el rostro de Frankie Muniz regresó a ser uno de los más presentes en la plataforma Disney+ y en redes sociales, y aunque pareciera que vive su “segundo aire” en la fama y el triunfo, en su vida personal no es lo mismo, al confesar que está pasando por una crisis emocional.
Frankie Muniz recurrió a su perfil de Instagram para compartir el proceso que lo tiene en una etapa de reflexión y en el que, según sus seguidores, contrasta con el éxito que tiene no solo con esa serie, sino también con su desempeño como corredor de autos.
“Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que ruego despertar. Todo se ha sentido pesado, confuso y como si se estuviera desmoronando al mismo tiempo”, dijo el intérprete de ‘Malcolm’.
¿QUÉ LE PASÓ A FRANKIE MUNIZ?
Desde hace años corrían los rumores de que el también piloto de carreras padecía de amnesia y que había momentos de su exitosa carrera infantil y juvenil que no formaban parte de sus recuerdos. Sin embargo, cuando regresó a los foros de grabación, desmintió las aseveraciones tras años de especulación.
“No le desearía esta temporada a nadie”, escribió el actor de 40 años en Instagram, sin revelar qué situación lo llevó a sentirse de esa manera.
Muniz explicó que este periodo también le permitió reflexionar sobre su vida y reconocer aquellos aspectos que necesita cambiar para convertirse en una mejor versión de sí mismo, más allá de la imagen que muestra públicamente.
A CORAZÓN ABIERTO
El nominado al Emmy aseguró que haber tocado fondo se convirtió en un punto de quiebre que lo obligó a despertar y comenzar un proceso de transformación, por lo que considera que en algunos años podría recordar este momento con gratitud.
“Este no es el final de la historia. Es la parte en la que empiezo a trabajar... el trabajo incómodo, poco glamuroso, pero necesario”, reflexionó, al señalar que decidió tomar esta etapa como una base para construir una nueva versión de su vida. (Con información de Reforma)