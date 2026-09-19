Frankie Muniz abre el corazón y revela la difícil etapa que atraviesa

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Frankie Muniz abre el corazón y revela la difícil etapa que atraviesa
    Vida. Frankie Muniz reconoció que atraviesa un periodo complicado, pero aseguró que busca convertirlo en una oportunidad para cambiar. FOTO: CUARTOSCURO/ INTERNET

El actor de ‘Malcolm’ compartió en redes sociales que las últimas seis semanas han sido especialmente complicadas y que enfrenta un proceso de transformación personal

Desde el pasado abril, con la serie ‘Malcolm in the Middle: La Vida Sigue Siendo Injusta’, el rostro de Frankie Muniz regresó a ser uno de los más presentes en la plataforma Disney+ y en redes sociales, y aunque pareciera que vive su “segundo aire” en la fama y el triunfo, en su vida personal no es lo mismo, al confesar que está pasando por una crisis emocional.

Frankie Muniz recurrió a su perfil de Instagram para compartir el proceso que lo tiene en una etapa de reflexión y en el que, según sus seguidores, contrasta con el éxito que tiene no solo con esa serie, sino también con su desempeño como corredor de autos.

“Las últimas seis semanas de mi vida han sido una pesadilla de la que ruego despertar. Todo se ha sentido pesado, confuso y como si se estuviera desmoronando al mismo tiempo”, dijo el intérprete de ‘Malcolm’.

¿QUÉ LE PASÓ A FRANKIE MUNIZ?

Desde hace años corrían los rumores de que el también piloto de carreras padecía de amnesia y que había momentos de su exitosa carrera infantil y juvenil que no formaban parte de sus recuerdos. Sin embargo, cuando regresó a los foros de grabación, desmintió las aseveraciones tras años de especulación.

“No le desearía esta temporada a nadie”, escribió el actor de 40 años en Instagram, sin revelar qué situación lo llevó a sentirse de esa manera.

Muniz explicó que este periodo también le permitió reflexionar sobre su vida y reconocer aquellos aspectos que necesita cambiar para convertirse en una mejor versión de sí mismo, más allá de la imagen que muestra públicamente.

A CORAZÓN ABIERTO

El nominado al Emmy aseguró que haber tocado fondo se convirtió en un punto de quiebre que lo obligó a despertar y comenzar un proceso de transformación, por lo que considera que en algunos años podría recordar este momento con gratitud.

https://vanguardia.com.mx/show/cultura-y-pop-trainspotting-2-BH23603013

“Este no es el final de la historia. Es la parte en la que empiezo a trabajar... el trabajo incómodo, poco glamuroso, pero necesario”, reflexionó, al señalar que decidió tomar esta etapa como una base para construir una nueva versión de su vida. (Con información de Reforma)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Salud Mental
Viral

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cuidado con internet

Cuidado con internet
La estudiante española de intercambio, llegó en agosto a la UAEM. Fue apuñalada en el estacionamiento de la Casa de la Cultura de Cuautla por un hombre que le robó el celular.

Feminicidios siguen sin detenerse en México, tras caso de Claudia Tacoronte
Otros señalados en la red son el excapitán Víctor Hugo Perrey Pérez y Francisco Javier Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de la aduana de Tampico.

Red de huachicol fiscal: exmarinos reportaron millones de pesos en ingresos y propiedades
La terminal cuenta con autorización para almacenar alrededor de 100 millones de litros de combustible, una capacidad superior al volumen asegurado.

Aún por determinar si los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato son de procedencia ilícita
Un sector beneficiario del aguinaldo son las pensionadas y pensionados del IMSS e ISSSTE, te decimos cuándo será el pago.

¡Atención pensionados! IMSS e ISSSTE confirman fechas y pago del aguinaldo 2026
Este nuevo descanso largo está marcado por una sesión de CTE, por la que alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases; seguirá por una suspensión de las labores docentes.

¡Cuatro días sin clases ! ¿Cuándo es el próximo megapuente confirma do por la SEP en octubre?
Postura. El cantante utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido durante el concierto y adelantar sus próximos pasos.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek? Anuncia que se va de México tras crisis en show
Aquí no importa quien vaya arriba o abajo en la tabla, la intensidad, orgullo y pasión se incrementan y suelen darse las sorpresas.

Chivas vs América: seis batallas que convirtieron el Clásico en una guerra eterna