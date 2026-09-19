Monzón mexicano azotará con lluvias intensas a Chiapas, Chihuahua, Durango y otros estados y temperaturas de 45 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para este sábado 19 de septiembre lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas, además de precipitaciones fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país. Las condiciones serán generadas por el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio e inestabilidad atmosférica. Estos sistemas provocarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones fuertes en Baja California Sur y chubascos en Sonora.

A estos fenómenos se sumarán canales de baja presión sobre el interior del país, combinados con vaguadas en niveles altos e inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en regiones del norte, noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. El SMN también informó que una nueva onda tropical se aproximará al final del día a la península de Yucatán, por lo que aumentará la probabilidad de lluvias en esa región.

CHIAPAS TENDRÁ LLUVIAS PUNTUALES INTENSAS El mayor acumulado de precipitación se espera en Chiapas, principalmente en las regiones centro y sur, donde se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California Sur, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. Además, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas tendrán lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO De acuerdo con los reportes oficiales del SMN de la CONAGUA, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 19 de septiembre, una jornada estable con ambiente agradable a cálido. Se prevé que la temperatura máxima alcance entre los 28 °C y 29 °C durante la tarde, tras haber iniciado el día con una mínima de 15 °C a 17 °C al amanecer. El cielo se mantendrá mayormente soleado con lapsos de ligera nubosidad, acompañado de vientos del norte y noreste con rachas de 15 a 35 km/h. Para la segunda mitad de la jornada, las autoridades meteorológicas descartan probabilidades significativas de lluvia en la zona metropolitana, manteniendo la probabilidad de precipitación por debajo del 10%.

PRONOSTICAN TEMPERATURAS DE HASTA 45 °C El ambiente caluroso a muy caluroso continuará en el norte del país, el litoral del Pacífico y la península de Yucatán. Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California, Baja California Sur y el noroeste, oeste y sur de Sonora. Los registros de 35 a 40 °C se esperan en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Zacatecas, Veracruz y Tabasco se estiman temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Por otro lado, las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 °C. VIENTOS Y OLEAJE PARA ESTE SÁBADO El SMN pronosticó viento de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h, en Chihuahua. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas se esperan vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Asimismo, se prevén vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En la costa occidental de la península de Baja California se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura. También habrá mar de fondo con oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

LLUVIAS PODRÍAN PROVOCAR INUNDACIONES Y CAÍDA DE ÁRBOLES El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. El organismo mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste del país y de una baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico oriental.

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Calor Clima Tormentas

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