El Día de los Pueblos Indígenas en EE. UU., explicado

Por Melina Delkic and Anna Betts

Tres años después de que el presidente Biden se convirtiera en el primer presidente de EE. UU. en conmemorar formalmente el Día de los Pueblos Indígenas, más de una decena de estados reconocen alguna versión de la festividad en lugar del Día de Colón.

Más de 100 ciudades han adoptado esta festividad, haciendo caso a los llamamientos de grupos indígenas y otros activistas para que no se celebre a Cristóbal Colón, el navegante italiano que da nombre a la festividad. Afirman que Cristóbal Colón trajo el genocidio y la colonización a comunidades que llevaban miles de años en América. Sin embargo, muchas personas en todo el país siguen celebrando el Día de Colón o el Día de la Herencia Italiana como un motivo de orgullo.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena lanza licitación para reparar flota de aviones del Escuadrón Aéreo 301 de Santa Lucía

Algunos miembros de comunidades indígenas dicen que el reconocimiento de este día, que este año se celebra el lunes 14 de octubre, no es suficiente. Todavía no es un día festivo federal, aunque algunos legisladores del Congreso han presentado una ley que propone convertirlo en tal. He aquí más contexto.

¿Qué es el Día de los Pueblos Indígenas?

Normalmente celebrado el segundo lunes de octubre, este día reconoce a las comunidades indígenas que han vivido en el continente americano durante miles de años. Se hizo cada vez más popular como sustituto del Día de Colón, que estaba destinado a celebrar al explorador que navegó con una tripulación de España en tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, en 1492.

En la proclamación de la festividad del año pasado, el presidente Biden dijo que el Día de los Pueblos Indígenas pretende “honrar la perseverancia y el valor de los pueblos indígenas, mostrar nuestra gratitud por las innumerables contribuciones que han hecho a nuestro mundo y renovar nuestro compromiso de respetar la soberanía y la autodeterminación tribales”.

El año pasado, legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado volvieron a presentar un proyecto de ley que establecería el Día de los Pueblos Indígenas como fiesta federal el segundo lunes de octubre, en sustitución del Día de Colón. El proyecto de ley, según los legisladores, cuenta con 56 copatrocinadores en la Cámara de Representantes y varios copatrocinadores en el Senado. Tribus como la Nación Cherokee y la Nación Navajo han expresado su apoyo.

Antes de la proclamación inicial del presidente en 2021, muchas ciudades y estados de EE. UU. celebraban este día. Las universidades y las empresas también lo han reconocido cada vez más. Se cree que Dakota del Sur fue el primer estado que reconoció oficialmente el día (como Día de los Nativos Americanos) en 1990. Los nativos americanos representan alrededor del 8,5 por ciento de la población del estado, según cifras del censo de 2022. Alaska, Oregón y Vermont se encuentran entre los estados que también establecieron oficialmente el día como festivo; muchos otros estados lo reconocen a través de proclamaciones. Ciudades como Berkeley, en California, Seattle y Minneapolis también fueron pioneras.

Existen días conmemorativos similares con otros nombres en todo el mundo. Canadá reconoce un Día Nacional de los Pueblos Indígenas el 21 de junio desde 1996, y el país celebró el primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación el 30 de septiembre de 2021. El gobierno ha pedido perdón en varias ocasiones por la supresión y asimilación forzosa de las comunidades indígenas.

En los últimos años, se han retirado estatuas de Colón en ciudades de todo el mundo, incluida Ciudad de México.

¿Hay cierres por este día?

El Servicio Postal de Estados Unidos y las oficinas de correos permanecerán cerrados, al igual que la mayoría de los bancos. La mayoría de las oficinas gubernamentales y bibliotecas también. Tiendas como Walmart y Target y la mayoría de los supermercados estarán abiertos.

En algunas ciudades se suspenderá la recogida de basura y reciclaje.

¿Qué opinan los grupos indígenas de este día?

Activistas de ciudades como Denver y Seattle llevan años protestando contra el Día de Colón y, en muchos casos, han luchado para que se reconozca el Día de los Pueblos Indígenas. También se han llevado a cabo celebraciones no oficiales de las culturas indígenas, por ejemplo en la Isla Randall de Nueva York.

La Nación Navajo, la tribu más grande del país con unos 400.000 habitantes, lleva tiempo manifestando su apoyo al cambio de nombre de este día.

“Transformar el Día de Colón en el Día de los Pueblos Indígenas animará a los jóvenes navajos a sentirse orgullosos del lugar y el pueblo del que proceden y de la belleza que albergan en su interior”, dijo Jonathan Nez, presidente de la Nación Navajo, en una declaración en 2021, antes de la primera proclamación de Biden.

Sin embargo, algunos afirman que la mera celebración del día no es suficiente, y señalan que ningún presidente estadounidense se ha disculpado explícitamente por el trato que el país ha dispensado a los pueblos indígenas. Otros consideran que es un primer paso importante.

“Creo que realmente reconoce que los pueblos indígenas siguen aquí”, dijo Alannah Hurley, directora ejecutiva de Tribus Unidas de Bristol Bay, un consorcio de comunidades indígenas del suroeste de Alaska, y pescadora yup’ik. “Llevamos tanto tiempo luchando para que la gran mayoría de la cultura y los Estados Unidos dominantes lo reconozcan: que no estamos solo en los libros de historia”.

Y añadió: “Seguimos luchando por nuestras tierras, nuestras aguas y nuestro modo de vida. Esa visibilidad es enorme porque llevamos mucho tiempo luchando contra la invisibilidad de la sociedad dominante”.

¿Cuáles son algunos de los principales problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas?

Los partidarios de la jornada afirman que puede ayudar a llamar la atención sobre algunas de las formas en que los pueblos indígenas son discriminados y se ven desproporcionadamente afectados por el cambio climático, la violencia de género y los problemas de salud, así como sobre las tierras indígenas afectadas por la minería, las perforaciones y los proyectos tanto públicos como privados.

Audra Simpson, profesora de Antropología de la Universidad de Columbia, señala “los oleoductos y proyectos de fracturación hidráulica que atraviesan nuestros territorios” y “la violencia continua y desproporcionada dirigida contra los pueblos indígenas, especialmente las mujeres, las niñas y las personas trans”.

La secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera nativa americana en ocupar ese cargo, había hecho de esa violencia una prioridad con la creación de una Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas dentro de la Oficina de Asuntos Indígenas, señaló Simpson.

En junio, el Departamento de Justicia anunció las conclusiones de una investigación de varios años sobre el Departamento de Policía de Minneapolis, según las cuales los agentes habían discriminado sistemáticamente a las personas negras y a las indígenas, habían utilizado la fuerza letal sin justificación y habían violado los derechos amparados por la Primera Enmienda de manifestantes y periodistas.

Ese mismo mes, la Corte Suprema falló en contra de la Nación Navajo en un caso de derechos sobre el agua, rechazando la demanda de la tribu contra el gobierno federal en una disputa sobre el acceso al sistema del río Colorado, agotado por la sequía.

En otro caso, la organización de Hurley, formada por 15 tribus, luchó durante los últimos años para detener la construcción de la mina Pebble, una mina de cobre y oro en una importante pesquería de salmón que, según las comunidades indígenas, contaminará la bahía de Bristol, en el suroeste de Alaska.

En 2023, la Agencia de Protección del Medio Ambiente bloqueó el proyecto, alegando su impacto en el ecosistema que alberga la mayor población de salmón rojo del mundo. Alaska ha presentado un recurso contra la decisión de la EPA ante la Corte Suprema.

“Los medios de comunicación y la opinión pública prestan mucha más atención a la lucha y el valor de los pueblos indígenas que hace 50 años”, dijo Jonathan Mazower, director de comunicación de Survival International, organización que trabaja con comunidades indígenas de todo el mundo y defiende sus derechos.

¿Y el Día de la Herencia Italiana?

Algunas comunidades italianas han reclamado un día distinto del Día de Colón para celebrar su herencia, ya que el Día de Colón se originó en parte como respuesta al sentimiento anti italiano. En 1934 se designó fiesta nacional, y en 1971 el gobierno lo declaró fiesta federal que se celebra el segundo lunes de cada mes de octubre.

Las escuelas de Nueva York han intentado llegar a un acuerdo y han declarado el día como Día de los Pueblos Indígenas y Día de la Herencia Italiana, dejando de lado el título de Día de Colón. Sin embargo, en todo el país se siguen celebrando el Día de Colón y el Día de la Herencia Italiana, como en los desfiles que tienen lugar desde hace tiempo en Nueva York y San Francisco.

El año pasado, Biden emitió una proclamación separada para el Día de Colón “para celebrar la esperanza, las posibilidades y el ingenio que los italoamericanos han aportado a nuestro país desde antes del nacimiento de nuestra república”.

c. 2024 The New York Times Company