¿El juicio de Trump es realmente sobre ‘dinero a cambio de silencio’?

Muchos medios de comunicación, entre ellos The New York Times, han utilizado la expresión el “juicio por el dinero a cambio de silencio” para referirse al proceso . Es un guiño al hecho de que Trump está acusado de ordenar un pago, y luego falsificar registros empresariales, para encubrir un posible escándalo sexual que involucra a una actriz de pornografía .

El desacuerdo sobre los hechos más básicos es una constante de la política estadounidense, en particular cuando se trata de Trump, quien ha descrito el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 como un día precioso y también afirma de manera equivocada que las elecciones de 2020 fueron robadas . Así que no es de extrañar que haya tratado de replantear su juicio como una interferencia en las elecciones de 2024, incluso mientras trata de usarlo en su beneficio para llamar la atención en Nueva York y pedir dinero en todo el país.

“ Este caso no es, el meollo del asunto no es, dinero a cambio de sexo ”, dijo en una entrevista de radio en WNYC a fines de diciembre. “ Diríamos que se trata de una asociación delictuosa para corromper una elección presidencial y luego mentir en los registros empresariales de Nueva York para encubrirlo ”.

“Los intentos de un candidato de mantener como personales ciertos asuntos no son ni inapropiados ni ilegales”, escribieron en una presentación.

Sin embargo, en público, Trump y sus aliados han utilizado una táctica diferente. Trump lo ha llamado de manera inexacta el “juicio de Biden”, a pesar de que el gobierno del presidente Joe Biden no tiene nada que ver con el caso. El caso contra Cohen fue procesado por fiscales federales durante el mandato de Trump; el Departamento de Justicia nunca ha presentado cargos contra el propio Trump en este caso.

“La intervención de Bragg trata de solventar lo que el Departamento de Justicia no hizo”, señaló Jed Handelsman Shugerman, profesor de Derecho que se ha mostrado crítico con el caso de Bragg. Pero que Trump llame al caso el “juicio de Biden”, dijo, es ignorar la distancia que los fiscales federales han mantenido deliberadamente de este caso.

Aun así, Trump insiste en su afirmación infundada de que el juicio forma parte de un complot de los demócratas para influir en las elecciones de 2024. En una presentación, sus abogados dijeron que el caso estaba privando al público de su derecho a ver la campaña de Trump.

Es una estrategia de “botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés” que evoca la manera en la que Trump reivindicó el concepto de “noticias falsas”. También es infundada y algo absurda, dicen los expertos.

Y LUEGO ESTA EL PLANTEAMIENTO DE TOSOS LOS DEMÁS

Le pregunté a Ben Protess, Maggie Haberman y Jonah Bromwich, algunos de mis colegas del New York Times que cubren el juicio, cómo prefieren referirse al caso. Prefieren términos más claros que cuenten más de la historia. Trump, me dijeron, está siendo acusado con más precisión de “encubrimiento de escándalo sexual”, o de “falsificación de registros para encubrir un escándalo sexual que amenazó con descarrilar su campaña de 2016”.

Y luego hay un grupo que prefiere no referirse al caso en absoluto. Serían Biden y sus asesores, que buscan crear un contraste con Trump sin dar la impresión de que intentan beneficiarse de sus problemas en los tribunales.

Pero la campaña de Biden no se ha resistido del todo a utilizar su propia terminología. El lunes, unos funcionarios de la campaña enviaron por correo electrónico a los periodistas un comunicado de prensa que al parecer era sobre el derecho al aborto que contenía varias palabras llamativas. En él se decía que la estrategia de Trump sobre el aborto no “dará resultados” y que la campaña de Trump estaba “profundamente dormida” sobre el tema, al igual que él pareció estarlo en un momento el lunes en la sala. c.2024 The New York Times Company.

Por Jess Bidgood, The New York Times.