El legado presidencial de Biden: una era de cambio, marcada para siempre por Trump

Biden impulsó un amplio programa de 1 billón de dólares para reconstruir las carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, banda ancha y otras infraestructuras del país, logrando lo que muchos presidentes habían prometido pero no conseguido, incluido Trump .

El pueblo afgano ha regresado al mismo régimen autoritario brutal que existía antes de la invasión estadounidense, dejando a las mujeres particularmente subyugadas una vez más a una represión implacable . Sin embargo, las fuerzas estadounidenses lograron encontrar a Ayman al Zawahri , líder de Al Qaeda, en Kabul y lo mataron mediante un ataque con aviones no tripulados.

Pero desarrollar los planes, obtener los permisos y que la maquinaria empiece a mover la tierra toma tiempo, por lo que muchos de los proyectos seguían pendientes al final del mandato de Biden y nunca obtuvo el crédito que creía merecer. Casi al final de su presidencia, Biden se lamentó de no haber hecho más por adjuntar su nombre a los proyectos que había financiado, para que los votantes supieran qué se hacía con su dinero.

Biden quería cambiar la hostilidad de su predecesor hacia la inmigración y revertir algunas de sus políticas más restrictivas. Pero, al hacerlo, los cruces ilegales en la frontera sur se dispararon hasta alcanzar máximos históricos y pusieron bajo presión a estados y ciudades que no pudieron manejar la avalancha de inmigrantes.

Mientras sus oponentes le criticaban por lo que Trump calificaba como “una invasión”, Biden rara vez abordó el tema públicamente. Solo después de que los demócratas se quejaran, incluidos alcaldes de ciudades del norte, se centró más intensamente en el problema y llegó a un acuerdo bipartidista con los republicanos del Senado para imponer límites estrictos.

Pero Trump, admitiendo abiertamente que no quería darle a Biden una victoria política, torpedeó el acuerdo presionando a los republicanos de la Cámara de Representantes para que lo bloquearan. En el último verano de su mandato, Biden utilizó el poder ejecutivo para endurecer las normas fronterizas, y los cruces ilegales cayeron a niveles aún más bajos que cuando Trump dejó el cargo.

LAS SUBIDAS DE PRECIOS MÁS PRONUNCIADAS EN 40 AÑOS AFECTARON LA PRESIDENCIA DE BIDEN

Mientras la economía se recuperaba de la pandemia de COVID-19, la inflación aumentó bruscamente bajo el mandato de Biden, conmocionando a los estadounidenses, que no habían experimentado un fenómeno semejante desde principios de la década de 1980.

La inflación alcanzó un máximo del 9.1 por ciento en el verano de 2022, la más alta en cuatro décadas, y acumulativamente los precios subieron alrededor de un 20 por ciento durante el mandato de Biden. El costo de la gasolina, los comestibles y la vivienda golpeó el bolsillo de muchos estadounidenses.

El grado de responsabilidad de Biden fue objeto de debate. Tras la pandemia, muchos países altamente industrializados se vieron afectados por la inflación impulsada por la escasez de suministros y la invasión rusa de Ucrania. Pero incluso algunos demócratas argumentaron que el paquete de ayuda a la pandemia de Biden, de 1,9 billones de dólares, exacerbó la inflación.

A finales del año pasado, gracias en gran parte a las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal, la inflación se había reducido a un relativamente normal 2.9 por ciento. Pero eso solo significaba que el ritmo de aumento había disminuido. Los precios seguían subiendo.

LAS INVESTIGACIONES SOBRE HUNTER BIDEN AFECTARON AL PRESIDENTE

Los republicanos pasaron gran parte de la presidencia de Biden investigándolo con la esperanza de demostrar que su familia se había beneficiado de su carrera política. Surgieron pruebas que demostraban que Hunter Biden, el hijo del presidente, utilizó su apellido para obtener millones de dólares procedentes de negocios en el extranjero.

Pero los oponentes de Biden no lograron aportar pruebas de que hubiera utilizado indebidamente su poder como vicepresidente o presidente, y la presión conservadora para destituirlo se desvaneció. Asimismo, la investigación de un abogado especial sobre la manipulación de documentos clasificados por parte de Biden no originó cargos penales.

Sin embargo, Hunter Biden fue condenado por mentir en una solicitud federal de armas de fuego sobre su consumo de drogas y se declaró culpable de no pagar impuestos. Su padre, tras prometer que no indultaría a su hijo, acabó haciéndolo de todos modos, lo que suscitó críticas no solo de los republicanos, sino también de sus compañeros demócratas.

BIDEN RESPALDÓ A ISRAEL TRAS EL ATAQUE DE HAMÁS, PERO LA GUERRA EN GAZA LE COSTÓ EL APOYO

Biden se esforzó por mantener la calma en Medio Oriente incluso cuando estalló la guerra en múltiples frentes. Apoyó a Israel tras el atentado terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, y voló allí personalmente para darle un abrazo en la pista al primer ministro Benjamín Netanyahu y, por extensión, al traumatizado pueblo israelí.

Pero mientras Israel libraba una implacable guerra de represalias en Gaza, Biden se sintió frustrado por la incapacidad de Netanyahu de hacer más para evitar bajas civiles y aliviar la crisis humanitaria. En un momento dado, Biden detuvo un envío de armas, aunque siguió mandando muchas otras y ordenó a las fuerzas estadounidenses que defendieran a Israel contra dos ataques con misiles de Irán.

Los críticos de la izquierda acusaron a Biden de instigar el genocidio, mientras que los críticos de la derecha le acusaron de debilitar a Israel. Sin embargo, tras meses de arduas negociaciones, el miércoles, pocos días antes de dejar el cargo, logró un alto al fuego que, de aplicarse, pondría fin a los combates y devolvería a casa a los rehenes que Hamás mantenía retenidos.

LA DESASTROSA ACTUACIÓN DE BIDEN EN EL DEBATE PUSO DE MANIFIESTO LAS PREOCUPACIONES POR SU SALUD

Desde el momento en que asumió el cargo, Biden fue el presidente de más edad de la historia de Estados Unidos. En vez de ser el “puente” hacia otra generación, como prometió, decidió postularse a la reelección a pesar de que tendría 86 años al final de un segundo mandato.

Pero cada vez mostraba más signos de la edad. Caminaba arrastrando los pies, confundía nombres o palabras y le costaba más proyectar la voz. Aunque sus colaboradores insistían en que tenía sus capacidades intactas y tomaba buenas decisiones, su aspecto físico suscitaba dudas entre los votantes, quienes les decían a los encuestadores que era demasiado viejo para volver a postularse.

Su torpe actuación en el debate de junio con Trump selló su destino. Biden parecía pálido y frágil, a veces le costaba completar una frase, y en otros momentos parecía inexpresivo. Los demócratas entraron en pánico y lo presionaron para que se retirara. Harris le sustituyó en la candidatura, y perdió frente a Trump.

BIDEN NO LOGRÓ PERSUADIR A LOS VOTANTES DE QUE TRUMP AMENAZABA LA DEMOCRACIA

Biden enmarcó su presidencia como una “batalla por el alma de Estados Unidos”, pero de ser así, fue una batalla que no ganó.

Al asumir el cargo después de que los partidarios de Trump asaltaran el Capitolio para intentar mantenerlo en el poder, Biden intentó persuadir a los estadounidenses de que estaba en juego el futuro de la democracia y que Trump debía pasar a la historia.

Pero la unidad prometida por Biden nunca se materializó, y el país se dividió aún más. Trump instó a “terminar” con la Constitución para restaurarse en el poder y habló de ser un dictador desde el primer día si ganaba otro mandato. Biden no pudo convencer a suficientes votantes en 2024 de que Trump representaba una amenaza.

Por el contrario, muchos votantes aceptaron el argumento de Trump de que las acusaciones en su contra por intentar anular ilegalmente unas elecciones no eran más que una caza de brujas partidista. Y ahora Trump promete “represalias“ contra sus adversarios.

Peter Baker es el corresponsal principal de la Casa Blanca para el Times. Ha cubierto las gestiones de los últimos cinco presidentes y a veces escribe artículos analíticos que ponen a los presidentes y sus gobiernos en un contexto y marco histórico más grande. c. 2025 The New York Times Company.

