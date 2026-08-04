El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza; provoca evacuaciones y pone en alerta a las autoridades

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    El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza; provoca evacuaciones y pone en alerta a las autoridades
    El volcán de Fuego en erupción hoy en Alotenango a 65 kilometros al suroeste de Ciudad de Guatemala, Guatemala. EFE/Alex Cruz

Es uno de los más activos del país y tiene una elevación de 3,768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono

CIUDAD DE GUATEMALA- Las autoridades guatemaltecas ordenaron la noche del lunes la evacuación de varias comunidades ubicadas alrededor de la falda del Volcán de Fuego, tras iniciar una erupción.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (CONRED), confirmó a The Associated Press que la actividad del coloso iniciada la mañana del lunes se mantuvo y fue incrementando durante todo el día, por lo que por prevención se ordenó la evacuación de las comunidades.

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En transmisiones en vivo se podían observar grandes columnas de gas y ceniza sobre el volcán mientras este arrojaba enormes cantidades de lava incandescente y flujo piroclástico que descendían a gran velocidad por sus laderas.

$!Personas descansan tras ser evacuadas este martes, en Alotenango al suroeste de Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Personas descansan tras ser evacuadas este martes, en Alotenango al suroeste de Ciudad de Guatemala, Guatemala. EFE/Alex Cruz

”La erupción incrementa su nivel de explosividad. Se ha desarrollado una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter (que arroja material incandescente a todos los flancos del volcán)”, dijo en un boletín de prensa el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

“Como medida preventiva se realizan evacuaciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas del municipio de San Juan Alotenango en el departamento de Sacatepéquez”, dijo en un comunicado de prensa la CONRED.

$!Coladas de lava salen del cráter del Volcán de Fuego, visto desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026.
Coladas de lava salen del cráter del Volcán de Fuego, visto desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. AP/Moises Castillo

Se prevé que durante la noche unas 50 familias integradas por unas 250 personas sean evacuadas de por lo menos dos comunidades y alojadas en la municipalidad de San Juan Alotenango.

Una erupción del volcán el domingo 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1.7 millones de personas se vieron afectadas por la erupción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/volcanes-mexicanos-no-se-activaran-por-erupcion-en-guatemala-JBVG3391282

La Ruta Nacional 14 que circula cerca del volcán ha sido cerrada. El Ministerio de Educación también suspendió las clases en los municipios de Alotenango en Sacatepéquez, Escuintla en Escuintla y Yepocapa en Chimaltenango.

$!Familias evacuadas de zonas que rodean el Volcán de Fuego llegan a un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo)
Familias evacuadas de zonas que rodean el Volcán de Fuego llegan a un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo) AP/Moises Castillo

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3,768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

En Junio del año pasado el volcán volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.

VOLCÁN PONE EN ALERTA A GUATEMALA

Las autoridades guatemaltecas se mantenían en alerta el martes por la erupción del Volcán de Fuego que comenzó la víspera y que obligó a evacuar a cientos de personas que habitan en las faldas del coloso.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (CONRED), informó a The Associated Press que la actividad en el volcán sigue en aumento por lo que se mantiene la orden de evacuar el área.

$!Flujos de lava y nubes de ceniza que salen del cráter del Volcán de Fuego, vistos desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026.
Flujos de lava y nubes de ceniza que salen del cráter del Volcán de Fuego, vistos desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. AP/Moises Castillo

“Se han evacuado a unas 659 personas de ocho comunidades que habitan alrededor del volcán y enviado a ocho albergues en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango”, dijo Ogaldes y agregó que se espera que en el transcurso del día se evacúen a unas 10 comunidades más.

$!Flujos de lava y nubes de ceniza procedentes del cráter del volcán Fuego, vistos desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026.
Flujos de lava y nubes de ceniza procedentes del cráter del volcán Fuego, vistos desde San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. AP/Moises Castillo

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3,768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

$!Familias evacuadas de las zonas aledañas al volcán de Fuego llegan a un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026.
Familias evacuadas de las zonas aledañas al volcán de Fuego llegan a un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. Moises Castillo / AP Photo/Moises Castillo

Durante la madrugada, mientras familias completas eran trasladadas en autobuses o ambulancias, el coloso mostraba toda su fuerza lanzando humo, ceniza y lava hasta unos 300 metros de altura, según las autoridades.

$!ADos mujeres son evacuadas este martes, en Alotenango al suroeste de Ciudad de Guatemala, Guatemala.
ADos mujeres son evacuadas este martes, en Alotenango al suroeste de Ciudad de Guatemala, Guatemala. EFE/Alex Cruz

La secretaria explicó que la ceniza ha alcanzado a la zona suroeste del país y podría afectar plantaciones, personas y animales.

“Le pido a la población, especialmente a las comunidades alrededor del volcán, que acaten las recomendaciones de evacuar. Si no quieren ir a albergues donde hay comida caliente, insumos para ser atendidos, pueden irse a casas de sus familias, pero deben salir del lugar”, enfatizó.

Ogaldes dijo que también se coordina para atender a los animales que las personas dejaron en sus hogares al ser evacuadas.

La ruta que circula cerca del volcán ha sido cerrada y el Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres municipios.

En junio del año pasado el volcán volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.

Una erupción el 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1.7 millones de personas se vieron afectadas por esa erupción.

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