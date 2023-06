En la acusación contra Trump, Jack Smith, el fiscal especial, trata de evitar peleas que distraigan la atención

Florida- Jonathan Goodman , el juez magistrado a cargo del auto de instrucción de Donald Trump , repitió el procedimiento el martes, cuando el Departamento de Justicia le ofreció al expresidente un acuerdo de fianza que no solo era indulgente, sino que casi no le imponía ninguna restricción .

“ Me parece muy inteligente no haber incluido ese cargo ”, dijo John P. Fishwick Jr., quien fue fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Virginia de 2015 a 2017. “ Hace que esto tenga mucho menos que ver con la política. Se trata de la evidencia, no de retirarlo del cargo ”, añadió.

Al no presionar para limitar el contacto entre Trump y los posibles testigos que también son sus asistentes y otros empleados o asesores y abogados, los fiscales buscaban minimizar el potencial de cualquier violación de esas restricciones que pudieran interrumpir sus esfuerzos por mantener el juicio centrado en los cargos principales que involucran secretos de seguridad nacional y obstrucción.

“Imagino que esta es la razón por la que no insistieron en las restricciones de viaje o incluso en una orden de mordaza”, explicó Barbara L. McQuade, exfiscal federal del Distrito Este de Míchigan de 2010 a 2017.

Las personas allegadas al caso también tienen la sensación de que buena parte de la evidencia necesaria para condenar a los acusados, en forma de mensajes de texto, fotografías, grabaciones de cámaras, testimonios jurados y las notas detalladas de M. Evan Corcoran, un abogado de Trump, ya está en el expediente, lo que hace que un enfrentamiento por los testigos sea una distracción costosa con pocos beneficios.

“Las órdenes de no contacto son rutinarias, incluso en casos en los que no tienes un acusado, como Trump, que haya intentado influir en los testigos”, aseveró Mary McCord, quien fue alta funcionaria de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia. “Pero en este caso, Jack Smith ya tiene buena parte de lo que necesita, por lo que parece estar evitando una pelea que pudiera retrasar todo el proceso”. c.2023 The New York Times Company.

Por Glenn Thrush The New York Times.