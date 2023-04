En respuesta al estancamiento en el Congreso, Joe Biden abre una nueva puerta trasera a la inmigración

Se espera que para fines de 2023, se les permita ingresar a unos 360,000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos mediante una iniciativa similar de patrocinio privado introducida en enero para frenar los cruces no autorizados en la frontera sur ; esta supera el número de personas de estos países a las que se les otorgó una visa en los últimos 15 años .

La asesora señaló que el principal desafío es que “ los tribunales puedan decir que el presidente no tiene la facultad o que es un abuso de discrecionalidad y se lo retiren ”.

Los nuevos programas de permisos humanitarios son provisionales (la mayoría expiran en dos años, salvo que se renueven), pero ya están cambiando la naturaleza de las llegadas de inmigrantes . A los migrantes que fueron admitidos en el país tras inundar la frontera desde muchos de los mismos países en conflicto el año pasado no se les ha permitido trabajar durante al menos seis meses después de abrir un expediente de asilo.

Con la implementación de los programas para los latinoamericanos, el gobierno de Biden respondía a las críticas generalizadas sobre la situación caótica en la frontera sur, que el año pasado registró 1.5 millones de cruces no autorizados . Pasó por alto años de intentos fallidos en el Congreso de legalizar a los trabajadores indocumentados que ya están en el país o de poner más visas a disposición de los empresarios que deseen traer trabajadores temporales.

No obstante, los programas han obtenido un amplio apoyo en la comunidad empresarial de algunos estados conservadores, como Dakota del Norte, donde existe una gran preocupación por la escasez de trabajadores .

“ El uso exitoso de estos procesos de permisos humanitarios y la disminución significativa en los intentos de cruce ilegal prueban de manera contundente que los no ciudadanos prefieren utilizar una vía segura, legal y ordenada para ingresar a Estados Unidos, en caso de haberla, en lugar de poner su vida y medios de subsistencia en manos de contrabandistas despiadados ”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

Los inmigrantes ucranianos del oeste de Dakota del Norte se unen a una comunidad de ucranianos que surgió allí a finales del siglo XIX. Las autoridades estatales afirman que acoger a los recién llegados permitiría alcanzar un objetivo humanitario y contribuiría a paliar el déficit de unos 10,000 trabajadores en la industria petrolera.

Glenn Baranko, propietario de una gran empresa que construye plataformas de perforación y bisnieto de colonos ucranianos, declaró que su familia y amigos ya han aceptado patrocinar a 10 personas que piensa contratar.

“Los quiero aquí y los ayudaré a conseguir su primer apartamento y me aseguraré de que su refrigerador esté lleno hasta que comiencen a recibir cheques de pago”, afirmó. c.2023 The New York Times Company.

Por Miriam Jordan The New York Times.