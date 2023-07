En Ucrania, son médicos; en el Reino Unido, son desempleados

No obstante, ahora, el timbre agudo de las notificaciones de los correos electrónicos de rechazo a los trabajos que se postula, no los monitores cardiacos, marca el paso de su tiempo. Tras abandonar Ucrania en marzo de 2022, se convirtió de nuevo en refugiado, en esta ocasión en el Reino Unido, y ahora lucha para tener un nuevo comienzo con su familia y ante la incapacidad de encontrar un puesto como médico acorde con sus habilidades .

Al-Sheikh comentó: “ Si estuviera solo, no habría abandonado Ucrania. Pero mi esposa me pidió que pensara en nuestra hija ”.

Al-Sheikh, de 33 años, quien tuvo un trabajo temporal descargando camiones en un supermercado de Londres , pero ahora de nuevo está desempleado , relató: “ Cuando tienes que perder dos veces, no todas las personas pueden lidiar con eso. Pero no quería que mi familia viera lo que yo vi en Irak ”.

Al-Sheikh declaró: “ Me ofrecieron un trabajo como encargado de la limpieza en el hospital ”.

Contó que fue al centro de empleo y les explicó que tenía tres carreras universitarias. Aseveró: “ Me invitaron a asistir a una feria laboral, así que tomé todos mis diplomas y fui. Pero fue como un mal chiste ”.

Abrió una alacena y sacó una caja pequeña llena de herramientas quirúrgicas; después, explicó qué era cada objeto. Sin embargo, indicó que ya casi no las usaba y volvió a colocar la caja en su lugar.

Andrew Geddes, director del Centro de Políticas Migratorias en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia , aseguró que no era poco común que los refugiados altamente calificados enfrenten dificultades para encontrar empleos relevantes para sus capacidades. El académico manifestó: “ Sin la posibilidad de un empleo pertinente, estás casi relegado a la marginación ”.

Por ahora, su esposa, que es cardióloga, hornea y vende pasteles para ayudar al sustento de la pareja y de su hija de 8 años, Dalia. Al-Sheikh señaló que su asistencia semanal del gobierno de 300 libras esterlinas (alrededor de 370 dólares) no es suficiente para sobrevivir, pero sigue agradecido con el Reino Unido.

Al-Sheikh pasa sus días entregando currículos. Asevera que sus mañanas casi siempre comienzan con un correo electrónico de rechazo. Un día reciente, recibió uno para un puesto como recepcionista en un consultorio médico. Antes de eso, no pudo conseguir un trabajo como mucamo en un hotel.

La médica añadió: “ Tenía una buena vida en Ucrania. Si no tuviera la responsabilidad de mis hijos, es posible que ya hubiera regresado ”.

Sadova afirmó que, al final de la mayoría de los turnos en el restaurante, no podía sentir las manos. Su salario por hora apenas alcanzaba para alimentar a su familia y mucho menos para llamar a un taxi de regreso al pueblo en el sureste de Inglaterra donde ella, sus gemelos y su madre viven con una familia de acogida. En cambio, sin transporte público conveniente, a menudo caminaba los poco más de 3 kilómetros en la oscuridad.

Renunció a ese trabajo y de nuevo está desempleada.

Durante más de un año, ha hecho viajes en repetidas ocasiones a hospitales para entregar currículos, pero comentó que nadie la llamó. A veces, la frustración la supera.

Sollozando, Sadova concluyó: “Algunas personas me dicen que soy fuerte. Pero estoy cansada de ser fuerte”. c.2023 The New York Times Company.

Por Euan Ward, The New York Times.