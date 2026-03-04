¿Es el fin de la sintonía?, la guerra con Irán muestra grietas en el apoyo mediático conservador a Trump

NUEVA YORK- Algunas de las críticas más duras que ha recibido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los primeros días de la guerra con Irán llegaron de figuras mediáticas antes leales, mucho más acostumbradas a colmarlo de elogios. Tucker Carlson, Megyn Kelly y Matt Walsh están entre quienes mostraron su descontento. La Casa Blanca lo ha notado y se ha puesto a la defensiva en redes sociales y entrevistas. TE PUEDE INTERESAR: La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán Estos críticos son una minoría en la esfera mediática proTrump, donde las principales estrellas de Fox News siguen siendo sus principales defensores. Pero sus palabras ilustran la influencia de los medios conservadores y lo valiosos que son para el presidente cuando todo funciona como una máquina bien engrasada y, por el controario, lo problemático que puede ser si se produce una fractura. Gran parte de las críticas se han centrado en la influencia de Israel en la decisión de Trump de ir a la guerra. Carlson, la exestrella de Fox News que ha montado su propio medio independiente, dijo a ABC News durante el fin de semana que el ataque fue “absolutamente repugnante y malvado”.

"Es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó ", afirmó Carlson, refiriéndose al primer ministro de Israel, en su podcast. "NADIE DEBERÍA TENER QUE MORIR POR UN PAÍS EXTRANLERO" Kelly, otra exconductora de Fox que ahora trabaja por su cuenta, comentó en su programa, acerca de las bajas estadounidenses, que "nadie debería tener que morir por un país extranjero" . " No creo que esos militares hayan muerto por Estados Unidos", apuntó Kelly. " Creo que murieron por Irán o por Israel". Las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, antes de una sesión informativa en el Capitolio fueron un punto de fricción. Rubio dijo que Trump había dado luz verde a la operación sabiendo que Israel estaba preparado para atacar y que temía represalias de Irán contra bases estadounidenses en la región. "Sabíamos que, si no íbamos tras ellos de manera preventiva, antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", señaló Rubio. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, apuntó que, si la Casa Blanca no hubiera actuado, los legisladores se habrían preguntado por qué. Walsh, presentador de The Daily Wire, escribió en la red social X que Rubio estaba "diciéndonos sin rodeos que estamos en una guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es, básicamente, lo peor que podría haber dicho". Trump le dijo a la periodista Rachael Bade en una entrevista que no creía que las opiniones de Carlson y Kelly fueran compartidas por su base de seguidores. "Creo que MAGA es Trump", manifestó refiriéndose al movimiento Make America Great Again (Hagamos grande a Estados Unidos otra vez). "MAGA no son los otros dos".