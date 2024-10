¿Está Estados Unidos preparado que una mujer sea la nueva inquilina de la Casa Blanca?

Esta pregunta la responden Angela L. Bos, quien es decana y profesora, Escuela de Servicio Público, Universidad Estatal de Boise, Universidad Estatal de Boise, Daphne Joanna van der Pas, quien profesora adjunta de Ciencias Políticas, Universidad de Ámsterdam y Loes Aaldering, quien es profesora asociada de Política Comparada, Vrije Universiteit Amsterdam en su artículo “Is America ready for a woman president? Voters’ attitudes to women politicians are radically different from a decade ago”, publicado en The Conversation.

El próximo 5 de noviembre, en 8 días, los estadounidenses están convocados para asistir a las urnas para emitir su voto. Si los votantes deciden elegir a Kamala Harris, una mujer negra, asiático-estadounidense, como su presidenta, “sería histórico en múltiples niveles. Esto es ahora una posibilidad real debido a la evolución positiva de los estereotipos de los votantes sobre las mujeres políticas”, precisan Bos, van der Pas, y Aaldering.

Bos, van der Pas, y Aaldering, señalan que en mucho tiempo los estereotipos han dificultado a las candidatas, debido a que las muestran “como emocionales, débiles y sensibles”. Sin embargo, ahora una investigación en ciencias políticas que las autoras del artículo realizaron revela que los votantes en Estados Unidos perciben cada más a las mujeres líderes como un “sinónimo de liderazgo político, y como más efectivas que los políticos hombres”.

En su opinión, esta metamorfosis muestra un cambio más grande “en lo que los votantes esperan de los líderes políticos”. Por lo que actualmente es más posible que perciban a una “candidata mujer como una “mejor opción” para un cargo público”. Esta modificación en cuanto a su manera de cómo piensan sobre las mujeres, “podría ayudar a allanar el camino para que Harris rompa el techo de cristal más alto en la política estadounidense. El clásico doble vínculo”.

En este sentido, explican Bos, van der Pas, y Aaldering, los estereotipos en cuanto al género “son las suposiciones y expectativas que las personas tienen sobre los hombres y las mujeres”, que comúnmente se convierten en un “obstáculo para las mujeres líderes, incluso en la política”.