Estamos firmes con Ucrania, afirma Biden junto a Macron, uno de sus grandes aliados en Europa

Tras advertir que el mandatario ruso Vladimir Putin no se detendrá en Ucrania, el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió que Washington apoyará a Kiev en su lucha contra la invasión impulsada por Moscú.

“Putin no se detendrá en Ucrania (...) toda Europa estará amenazada, no vamos a dejar que esto ocurra”, afirmó Biden en París junto al presidente francés, Emmanuel Macron. “Estados Unidos se mantiene firme junto Ucrania. No nos alejaremos”, agregó.

El mandatario demócrata de 81 años reiteró en varias ocasiones el valor de la alianza con Europa y reiteró que su gobierno defiende continuar con el apoyo a Ucrania, que enfrenta dificultades en el frente militar tras más de dos años desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Biden tiene la mira puesta en su campaña por la reelección en noviembre frente al exmandatario republicano Donald Trump, que defiende políticas más aislacionistas y Macron enfrenta una prueba electoral este fin de semana en las elecciones al Parlamento Europeo.

Macron, de 46 años, agradeció a Biden “que sea el presidente de la primera potencia mundial”, pero que actúe “con la lealtad de un socio que quiere y respeta a los europeos”.

Trump critica habitualmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en febrero generó preocupación al afirmar que “animaría” a Rusia a hacer lo que quisiera con los miembros del pacto militar en mora con sus aportes, si gana las elecciones en noviembre en Estados Unidos.

La visita de Estado de Biden a Francia comenzó el sábado con una ceremonia junto a Macron en el Arco de Triunfo, donde depositaron una ofrenda floral en el monumento del Soldado Desconocido y recorrieron en auto la avenida de los Campos Elíseos, escoltados por 140 caballos y 38 motociclistas.

Después, Macron recibió a Biden en el Palacio del Elíseo para una reunión, seguida de un almuerzo de trabajo y luego una cena de gala.

La guerra en Ucrania estuvo en el centro de la agenda y el conflicto también marcó la conmemoración del “Día D” y Putin no fue invitado, contrariamente a lo ocurrido hace 10 años.

MANTENDRÁN APOYO

Tanto Biden como Macron se reunieron el viernes en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y le prometieron mantener el apoyo a Kiev.

El presidente estadounidense presentó a Zelenski sus “disculpas” por los meses de negociaciones que precedieron a la complicada adopción por el Congreso de un paquete de ayuda de 61 mil millones de dólares a Ucrania.